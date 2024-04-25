Такая рыба содержит витамин D, кальций и другие питательные вещества.

Рыба содержит в себе высококачественный нежирный белок, который, люди, скорее всего, едят не в достаточном количестве. В американской ассоциации сердца рекомендуют съедать две порции морепродуктов в неделю, однако около 90% жителей США не придерживаются этих рекомендаций. В издании Today рассказали, какая рыба является самой полезной для вашего здоровья.

Рыба №1, которую можно есть

Консервированные сардины являются лучшей рыбой для употребления, учитывая их доступность, устойчивость к хранению и питательность. Они имеют омега-3 жирные кислоты морского происхождения, то есть тип жира, который помогает уменьшить воспаление и связан со многими преимуществами, от снижения риска депрессии до снижения риска сердечных заболеваний и инсульта. В издании заверили, что консервированные сардины содержат в себе больше питательных веществ, чем лосось.

Также консервированные сардины богаты кальцием. Кроме того, сардины являются важным источником витамина D, который помогает усваивать кальций.

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"Исследование 2021 года, опубликованное в журнале Clinical Nutrition, показало, что люди с предиабетом, которые имеют высокий риск развития диабета 2 типа, почувствовали снижение маркеров, указывающих на более низкий риск диабета 2 типа и сердечных заболеваний, когда включали сардины в свой рацион дважды в неделю, по сравнению с теми, кто сидел на диете для профилактики диабета 2 типа, которая не включала сардины", - рассказали в материале.

В то же время специалисты добавили, что рыбный вкус сардин может быть неоднозначным, поэтому травы и лимон могут помочь его смягчить.

Лосось

Следующим видом рыбы стал лосось, который имеет много преимуществ. Авторы материала отметили, что все виды лосося имеют подобный уровень питательных веществ, среди которых и омега-3.

"Ртуть и другие токсины не вызывают беспокойства, поэтому лосось можно есть регулярно. Однако стоит убедиться, что лосось, который вы покупаете, сертифицирован такой организацией, как Морской попечительский совет, чтобы засвидетельствовать, что это экологически чистый выбор", - предупредили эксперты.

Форель

Форель может служить альтернативой для лосося, ведь они тесно связаны и взаимозаменяемы в рецептах. Форель немного мягче, чем лосось, поэтому она может стать хорошим вариантом, если вы только сейчас начинаете употреблять морепродукты. Форель также много полезных омега-3 жиров, белка и витамина D.

Голец арктический

Голец арктический имеет розовое мясо, похожее на лосося, однако во время приготовления оно становится менее насыщенным. Вкус у него не такой рыбный, как у лосося, из-за чего он больше похож на форель.

"Голец арктический богат полезными жирными кислотами омега-3, которые могут помочь предотвратить болезни сердца и важны для здоровья и развития мозга. Стоит обратить внимание: вы можете использовать голец арктический в рецептах, которые предусматривают использование лосося, и наоборот", - посоветовали в сообщении.

Креветки

В Национальном институте рыболовства утверждают, что креветки являются самой популярной рыбой, которую едят в США, ведь это замечательный низкокалорийный белок, который имеет много других питательных веществ.

К примеру, астаксантин - это каротиноид, отвечающий за розовый оттенок креветок. Исследования, в котором участвовали животные, свидетельствуют, что это соединение содержит антиоксидантные и противовоспалительные свойства и может помочь защитить от болезней сердца, нейродегенеративных заболеваний и диабета 2 типа.

Треска

Треска является одним из самых постных вариантов, ведь порция этой вареной рыбы имеет около 100 калорий и 23 грамма белка. В то же время треска содержит другие важные питательные вещества, такие как витамины группы B, которые помогают организму превращать соединения из пищи в энергию для клеток.

"Стоит отметить: треска отлично подходит для новичков, поскольку это одна из самых мягких рыб. Она выдержит несколько способов приготовления, например, гриль и запекание, а также достаточно мясистая, чтобы использовать ее в супах и тушеных блюдах", - отметили в публикации.

Другие полезные продукты для здоровья

Ранее сообщалось, если ежедневно есть апельсины, то это улучшит ваше пищеварение, укрепит иммунитет, улучшит настроение, снизит риск сердечно-сосудистых заболеваний и снизит риск заболевания еще одной болезнью.

Также латиноамериканский диетолог рассказала, что не может остановиться есть два полезных продукта, а именно рис и фасоль. По ее словам, такое сочетание содержит много питательных веществ.

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