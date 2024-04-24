Апельсины широко известны своим высоким содержанием витамина С.

Апельсин - один из самых популярных фруктов. Если вы еще не рассматривали возможность добавления их в свой рацион, есть множество причин сделать это, советуют диетологи, пишет журнал Parade.

По словам специалистов, вот как ежедневное употребление апельсинов может повлиять на ваш организм:

Улучшение пищеварения. Врач-диетолог Виктория Уиттингтон отметила, что апельсины поддерживают здоровое пищеварение, так как они богаты клетчаткой. Кроме того, высокое содержание воды в апельсинах помогает предотвратить запоры. Диетолог Алекс Касперо акцентировала, что получение достаточного количества клетчатки важно для здоровья кишечника: это может помочь контролировать вес, а также снизить риск развития некоторых видов рака, таких как рак толстой кишки.

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Укрепление иммунитета. Врач-диетолог Ким Мелтон объяснила, что апельсины известны своим высоким содержанием витамина С, и это напрямую способствует поддержке иммунной системы, помогая защитить организм от вирусов и других форм заболеваний.

Улучшение настроения. По словам Уиттингтон, некоторые исследования показывают, что диета, богатая витамином С, может улучшить настроение и помочь облегчить симптомы депрессии. Научные исследования показывают тесную связь между едой и настроением.

Снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний. Апельсины богаты витаминами, минералами и антиоксидантами, которые играют важную роль в поддержании здоровья и благополучия. Флавоноиды гесперидин и нарингенин, присутствующие в апельсинах, могут уменьшить воспаление, снизить кровяное давление и поддержать здоровье сердца, отметила Уиттингтон.

Снижение риска болезни Альцгеймера. Исследования показывают, что цитрусовые могут оказывать нейропротекторное действие, поддерживая здоровье мозга и снижая риск болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний, объяснила Уиттингтон.

Замедление старения кожи. По словам диетологов, высокое содержание витамина С в апельсинах делает его отличной пищей для поддержания здоровья кожи.

Напомним, ранее были названы самые вредные напитки для тех, кому за 40.

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