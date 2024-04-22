Диетолог заверила, что такие продукты являются бюджетными.

Латиноамериканский диетолог Изабель Васкес рассказала, что имеет в своем рационе одно блюдо, которое может есть каждый день, а именно рис с фасолью. По ее мнению, такое сочетание продуктов является не только вкусным, но и блюдом, которое она рекомендует, как диетолог, ведь оно богато на питательные вещества. Почему, такое сочетание является полезным, Изабель Васкес рассказала для издания EatingWell.

По словам диетолога, рис и бобы является одним из самых распространенных сочетаний продуктов в латиноамериканской кухне. Однако их также можно встретить и в индийской, южной, ближневосточной, африканской и даже итальянской кухнях. Она отметила, что рис и фасоль образуют полноценный белок, содержащий все незаменимые аминокислоты.

"Для тех, кто придерживается растительной диеты, особенно важно получать все аминокислоты, поскольку в большинстве растительных источников белка не хватает незаменимых аминокислот. Аминокислоты помогают восстанавливать ткани организма, расщеплять пищу, строить мышцы и производить некоторые гормоны и нейромедиаторы", - объяснила Васкес.

Она уточнила, что не всегда человеку нужны все незаменимые аминокислоты за один приём пищи, скорее всего, их необходимо получать в течение дня, однако рис и фасоль - это простой способ пополнить их запасы. Также клетчатка и белок, которые есть в рисе и фасоли, способствуют насыщению, поэтому лучше их употреблять вместе.

Кроме того, фасоль богата железом. По данным одного из исследований, почти 40% американских женщин в возрасте 12-21 год имели дефицит железа, а около 6% железодефицитную анемию, то есть состояние, которое может вызвать усталость, головокружение, холодные руки и ноги и бледную кожу.

По словам диетолога, фасоль является одним из лучших растительных источников железа. Кроме того, рис тоже обогащен железом, вам стоит просто проверить этикетку, чтобы убедиться, есть ли в вашем рисе железо. Чтобы улучшить усвоение железа, можете добавить перец, брокколи или цитрусовые.

Также фасоль является одним из лучших источников клетчатки, которая важна для здоровья кишечника, стабильности уровня сахара в крови, ощущения сытости и контроля уровня холестерина. По данным исследования, пребиотическая клетчатка, которая есть в фасоли, способствует росту здоровых бактерий кишечника, что улучшает метаболизм.

Кроме того, важным аспектом является стоимость этих продуктов, ведь они стоят не дорого. Эти продукты являются самыми доступными, которые можно найти в продуктовом магазине, особенно если учесть их питательную ценность.

"Их доступность становится еще выше, если учесть, что они хорошо хранятся. Вам не придется беспокоиться о том, что они испортятся в течение многих месяцев, если не лет. Они станут отличным ужином в последнюю минуту, когда вы опаздываете в магазин, или же идеальным блюдом для постного понедельника", - отметила Васкес.

Диетолог подытожила, что рис и бобы являются блюдом, которое она любит по многим причинам. По ее словам, если употреблять эти продукты, то ваше тело будет только благодарить вас.

"Независимо от того, является ли рис и фасоль частью вашей культуры, или это более чужое для вас сочетание продуктов, стоит пополнить ими свою кладовую. Не только ваш кошелек будет вам благодарен, но и ваше тело тоже", - подчеркнула специалист.

Какие еще продукты полезны для здоровья

Ранее диетолог Клэр Сорли назвала два переоцененных и четыре недооцененных продукта для здоровья человека. По ее словам, речь идет о коллагеновых порошках, предназначенных для повышения эластичности кожи, придания волосам блеска и укрепления костей. Она объяснила, что они являются очень переоцененными, ведь "подвергаются тщательной обработке, содержат странные, необычные добавки и могут способствовать газообразованию и вздутию живота".

Также исследование показало, что средиземноморская диета предотвращает развитие гипертонии. Как оказалось, люди, которые последовательно придерживались диеты в средиземноморском стиле, имели меньший риск развития гипертонии, чем у тех, кто не придерживался рациона на таком уровне.

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