Список возглавляют сельдь, лосось и сардина.

Рыба является богатым источником необходимых питательных веществ. Как пишет pinkvilla.com, рыба содержит высококачественный белок, незаменимые жирные кислоты и другие необходимые добавки, которые сделают ваш рацион полезным и питательным.

Согласно рекомендациям специалистов, употребление рыбы 2-3 раза в неделю связано с более низким риском ишемической болезни сердца и других хронических заболеваний.

13 полезных видов рыб, которые стоит добавить в рацион

Как отметил доктор Аллен Конрад, рыба имеет высокую биологическую ценность, поскольку содержит все 10 незаменимых аминокислот:

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"Такие продукты необходимы для роста и восстановления… Попробуйте включить рыбу в свой ежедневный рацион, особенно если вы регулярно занимаетесь спортом".

Также содержащиеся в рыбе аминокислоты доказали свою эффективность в снижении развития хронических элементов, приводящих к раку, диабету 2 типа и сердечно-сосудистым проблемам.

Вот некоторые из самых полезных рыб, которые нужно смело включать в свой рацион:

Сельдь. Содержит жирные кислоты омега-3 и витамин D. Доказано, что употребление сельди полезно для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний и смертности, депрессии и рака.

Лосось. Богат длинноцепочечными полиненасыщенными жирными кислотами омега, которые оказались весьма полезными для здоровья. Еще было доказано, что лосось снижает артериальное давление, сердечные аритмии, воспалительные реакции, а также улучшает здоровье мозга, сердечно-сосудистой системы и развитие сетчатки.

Сардина. Очень богатый источник незаменимого и функционального аргинина, который служит строительным блоком для 20 белков. Сардины содержат кальций, калий, магний, цинк, железо и другие питательные вещества, которые могут снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Атлантическая скумбрия. Богата белком и хорошо сбалансирована незаменимыми аминокислотам, содержит длинноцепочечные жирные кислоты омега-3, жирорастворимые витамины (витамин Е и витамин D) и легкоусвояемые белки.

Тунец. Отработанное масло тунца содержит длинную цепь жирных кислот омега-3-6, которые, как доказано, обладают большим потенциалом для здоровья в снижении различных заболеваний.

Сиг. Порция мяса сига в 150 г может обеспечить 40-50% ежедневного потребления нежирного белка и менее 10% потребления жира. Кроме того, сиг имеет низкое содержание липидов и обогащен необходимыми минералами.

Окунь. Благодаря питательной ценности окуня из него можно извлекать рыбий жир омега-3 для различных целей.

Рыба-меч. Богата селеном, который, как доказано, нейтрализует воздействие ртути. Еще селен защищает ткани мозга от окислительного повреждения и выполняет многие другие жизненно важные функции.

Минтай. Доказано, что минтай состоит из белков и пептидов, обладающих биологической активностью. Было признано, что белки минтая способствуют борьбе с ожирением, антихолестерином, снижением уровня глюкозы в крови, гипертрофией скелетных мышц и антиалкогольным жировым гепатозом, а также могут быть полезны для беременных женщин.

Радужная форель (микижа). Можно употреблять регулярно, чтобы получить оптимальную питательную пользу от жирных кислот омега-3, не оказывая при этом какого-либо негативного воздействия на здоровье.

Морская рыба. Богатый источник кальция, фосфора, железа и жира. Морепродукты в целом доказали свою защиту от сердечно-сосудистых заболеваний, а также способствуют развитию плода и ребенка.

Кобия. Благодаря превосходному качеству и меньшему количеству костей признана одной из лучших рыб для употребления в пищу.

Тилапия. Вторая по популярности рыба в мире. Важный источник белков и длинноцепочечных омега-жирных кислот, который предотвращает сердечные заболевания, нарушения сердечного ритма и психические расстройства.

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