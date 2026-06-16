'Красное золото': почему эта специя стала самой дорогой в мире

Чтобы получить один килограмм шафрана, фермеры вручную собирают около 150 тысяч цветков и тратят на это почти 400 часов.

Шафран, который часто называют "красным золотом", остается самой дорогой специей в мире. Стоимость премиального продукта может достигать около 10–12 долларов за грамм (более 400 гривен), а главной причиной такой цены является чрезвычайно сложный процесс его выращивания и сбора, пишет Wionews.

Шафран получают из рылец цветка крокуса посевного. Каждый цветок содержит всего три тонких красных рыльца, которые и используются в качестве специи.

Для производства всего одного килограмма сушеного шафрана необходимо вручную собрать около 150 тысяч цветков. Из-за чрезвычайно малого выхода готовой продукции для выращивания шафрана требуются большие площади и значительные трудовые ресурсы.

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Сбор шафрана невозможно механизировать. Цветы очень нежные, поэтому работники собирают их исключительно вручную. По оценкам производителей, на получение одного килограмма специи затрачивается около 400 часов человеческого труда.

Именно ручная работа формирует значительную часть стоимости продукта.

Урожай нужно собрать за три недели

Еще одной особенностью шафрана является чрезвычайно короткий период цветения. Крокус цветет всего две-три недели осенью, поэтому у фермеров очень ограниченное время для сбора урожая.

Цветы собирают еще до восхода солнца, чтобы защитить ароматические и вкусовые вещества от разрушения под воздействием солнечного света.

Шафрановый крокус является стерильным растением и не образует жизнеспособных семян. Из-за этого каждое новое растение появляется только благодаря высадке клубнелуковиц человеком. Фактически существование этой культуры полностью зависит от фермеров.

Именно поэтому шафран уже много лет остается одной из самых дорогих сельскохозяйственных культур в мире и заслужил название "красное золото".

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