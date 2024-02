Доказано, что увеличение потребления рыбы связано с улучшением здоровья.

Рыба богатая белком, витаминами и минералами, она низкокалорийна и содержит много полиненасыщенных жирных кислот омега-3. Исследованиями доказано, что потребление большего количества рыбы приносит много пользы для здоровья, пишет Eat This, Not That.

В частности, метаобзор 2021 года показал, что увеличение потребления рыбы связано с улучшением здоровья сердечно-сосудистой системы и снижением риска смертности.

Рыба - польза для здоровья

Дипломированный диетолог Дестини Муди рассказала об 11 преимуществах употребления большего количества рыбы:

Рыба богата омега-3. Одной из выдающихся особенностей рыбы является богатое содержание в ней жирных кислот омега-3, которые приносят много пользы для здоровья. По данным Национального института здравоохранения, некоторые рыбы являются более богатыми источниками омега-3, чем другие, например, лосось, скумбрия, тунец, сельдь и сардина.

Рыба низкокалорийная. Рыба обеспечивает отличную основу для сбалансированного и калорийного питания. К самым нежирным вариантам рыбы относятся треска, камбала и пикша. По данным Министерства сельского хозяйства США, порция трески весом 3 унции содержит 67 калорий.

Рыба - хороший источник витамина D. Жирная рыба, такая как лосось и тунец, является естественным источником витамина D, важного питательного вещества для здоровья костей, иммунной функции и общего благополучия.

Рыба богата белком. Белок является важным макронутриентом, который способствует росту и восстановлению мышц, повышает чувство сытости и поддерживает общее состояние здоровья.

Рыба дает ощущение сытости. Поскольку рыба является отличным источником нежирного белка, она может утолить голод и предотвратить тягу к еде.

Рыба может поддерживать здоровье сердца. Исследователи обнаружили, что у тех, кто ест рыбу, самый низкий риск сердечных приступов и инсультов, отметила диетолог.

Рыба - богатый источник йода. Морская рыба является отличным источником йода, жизненно важного минерала для функции щитовидной железы и здоровья обмена веществ. Одно исследование показало, что морская рыба может содержать в пять-десять раз больше йода, чем пресноводная рыба.

Рыба - хороший вариант для тех, кто снижает потребление мяса. Рыба может быть отличным вариантом нежирного белка, который можно есть время от времени.

Рыба очень универсальна. Универсальность рыбы на кухне делает ее одним из основных кулинарных продуктов.

Рыба доступная. Вопреки распространенному заблуждению, что морепродукты - это дорого, есть недорогие варианты рыбы.

Рыба легко готовится. Приготовленная на гриле, запеченная или обжаренная на сковороде рыба может стать удобным дополнением к вашему еженедельному рациону питания.

