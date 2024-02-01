В списке есть авокадо.

Если вы хотите снизить уровень холестерина, обратите внимание на продукты, которые вы едите. Это очень важно.

Диетологи рекомендуют пять продуктов, содержащих ключевые ненасыщенные жирные кислоты. Именно они, как показывают исследования, могут помочь снизить уровень холестерина, пишет EatingWell.

Эти 5 продуктов помогут снизить уровень холестерина

Фисташки. Анализ исследований, проведенных в 2021 году в журнале Critical Reviews in Food Science and Nutrition, показал, что употребление фисташек в течение примерно 12 недель снижает общий уровень холестерина на 7 пунктов. Фисташки могут улучшить расщепление жирных кислот в организме. Также они содержат определенные питательные вещества, такие как витамин Е, антиоксиданты и калий, которые могут уменьшить воспаление и улучшить функцию кровеносных сосудов.

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Семена льна. Согласно клиническому исследованию 2022 года, проведенному в журнале Explore, у взрослых с гипертонией, которые потребляли льняные семена ежедневно в течение 12 недель, артериальное давление снизилось на 13 пунктов, а уровень холестерина - более чем на 20 пунктов.

Авокадо. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, почти каждый пятый взрослый имеет низкий уровень холестерина ЛПВП (считается "хорошим" типом). Добавление авокадо в рацион в качестве закуски может положительно повлиять на это. Обзор исследований, опубликованный в Американском журнале клинического питания, показал, что употребление авокадо увеличивает уровень ЛПВП.

Растительные масла (оливковое, кунжутное, арахисовое и каноловое). Согласно метаанализу 2018 года, опубликованному в журнале Critical Reviews in Food Science, растительные масла поддерживают здоровье сердца. Исследование 2019 года из журнала Molecular Nutrition & Food Research, показали, что регулярное употребление оливкового масла помогает улучшить функцию холестерина ЛПВП.

Жирная рыба. Люди, которые едят много жирной рыбы, имеют более благоприятный профиль холестерина. Это может снизиться риск сердечно-сосудистых заболеваний, говорится в исследовании 2020 года, опубликованном в Британском журнале питания. Жирная рыба содержит жирные кислоты омега-3, которые могут помочь уменьшить воспаление и кровяное давление, а также снизить риск образования тромбов.

Напомним, ранее диетологи назвали худший продукт №1 для жира на животе.

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