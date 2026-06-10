Эта яркая птица с интересным образом жизни встречается у украинских водоемов.

Многие украинцы считают, что наша пернатая фауна бывает только серых и коричневых цветов. На самом деле некоторые птицы Украины могут быть очень красочными. В частности, самая красивая птица Европы обитает в нашей стране и вовсе не является редкой, а ее образ жизни считается уникальным.

Зимородок птица интересные - факты о животном

Почти на всей территории Украины обитает обыкновенный зимородок (укр. "рибалочка блакитний") – небольшая птица размером с воробья. Ее главным украшением является окраска спины и крыльев, которая в зависимости от освещения может меняться от синего до яркого бирюзового цвета. Спереди птица тоже эффектна – у нее оранжевая грудь и длинный клюв. Самцы и самки окрашены одинаково.

Обитает зимородок исключительно возле пресных рек, озер и прудов с высокими берегами. Если водоем не замерзает зимой, то пернатый может остаться на зимовку, а в других случаях улетает на юг.

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Этот вид имеет необычный способ гнездования. Зимородок - птица, которая не строит гнезда на деревьях, а роет длинные норы. Родители выбирают укромное место на берегу реки, где роют ход длиной в 1 метр. Именно там самка откладывает яйца.

По украинскому названию вида "рыбалочка" нетрудно догадаться, чем питается зимородок. Его рацион почти на 100% состоит из мелкой рыбы, которую птица проглатывает целиком. Такой же добычей родители кормят птенцов. Также самец во время ухаживания может предлагать рыбку самке.

Для удачной охоты водоем, где обитает зимородок, должен иметь очень чистую прозрачную воду. Птица чрезвычайно требовательна к месту обитания, ведь ей нужно видеть рыбу глазами. Поэтому если пернатый поселился на реке или озере, это может свидетельствовать о хорошем состоянии водоема. Также важно наличие высокого и крутого берега, чтобы птицы смогли вырыть в нем нору.

Длинный клюв и плавные очертания тела позволяют зимородкам искусно ловить добычу под водой. Птица садится на ветку, свисающую над поверхностью водоема, и ждет рыбу. Когда жертва проплывает под засадой, пернатый за секунду ныряет и стремительно хватает добычу. Затем зимородок возвращается на ветку, чтобы полакомиться обедом. Интересен тот факт, что глаза птицы имеют сложное строение, позволяющее определять положение рыбы сквозь преломление воды.

Способ охоты зимородка настолько уникален, что даже вдохновил ученых. Когда японские инженеры обратили внимание на то, как благодаря длинному клюву птица легко рассекает воду, они удлинили переднюю часть скоростных вагонов "Синкансэн". Благодаря такому решению поезда Японии стали одними из самых быстрых в мире, а также смогли передвигаться без ударной волны.

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