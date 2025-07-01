Эти птицы водятся в любом украинском городе и селе - вы точно можете их встретить.

Некоторым людям кажется, что в больших городах из пернатых живут только голуби, воробьи и синицы - но это большое заблуждение. В любом украинском городе или селе можно встретить до 50 видов птиц за 2-3 часа прогулки.

Даже в крупных городах птицы приспосабливаются к условиям и привыкают к соседству с людьми. Они гнездятся в щелях домов, под крышами и балконами, заселяют городские парки и набережные рек. Вы можете даже наблюдать за пернатыми из окна, если возле дома есть растительность.

Какие птицы живут в Украине - 20 самых распространенных

Мы назвали виды городских птиц, которых можно увидеть или услышать в любом населенном пункте. Запомнив фото, вы научитесь без труда различать их при встрече.

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Вяхирь

Крупный величественный вяхирь - это дикий лесной голубь, который в последние годы начал чаще селиться в городах и меньше бояться человека. Вяхири почти вдвое крупнее сизых голубей и держатся парами, а не стаями. Даже в мегаполисах они сохраняют дикий образ жизни и не питаются в мусорных баках. Отличительный признак - белая полоса на шее.

Горлица

Ещё один лесной голубь, по размеру сравнимый с сизым. Имеет бежево-розовое оперение с тонкой черной полосой на шее. Пение горлицы немного напоминает кукушку.

Синица-лазоревка

Яркие синицы-лазоревки окрашены в цвета нашего государственного флага. Они не так распространены, как более привычные для нас большие синицы, но все же встречаются в зеленых зонах.

Черный дрозд

Это самый распространенный в Украине вид дроздов, живущий повсеместно во всех населенных пунктах. Узнается по угольно-черному окрасу у самцов и коричневому у самок. Таких пернатых часто можно увидеть на земле, где они роются среди листьев в поисках червей. Каждый черный дрозд имеет свой уникальный мотив песни.

Дрозд-рябинник

Рябинники - типичные городские птицы Украины, которых вы можете встретить в любом парке или сквере. Они проводят больше времени на земле, чем на деревьях. В середине лета часто можно увидеть, как взрослые кормят птенцов прямо среди травы. Петь не умеет, а лишь издает скрипящие звуки.

Певчий дрозд

Этот пернатый похож на рябинника, но не имеет серого цвета в оперении. Легко узнается по пятнистой грудке и коричневому верху. Прекрасное пение певчего дрозда не уступает соловьиному.

Зяблик

Ещё один крайне распространенный вид. Запомнив звучание песни зяблика, вы будете встречать его повсеместно. Он прилетает в Украину одним из первых в конце февраля. Самцы имеют контрастное оперение с серой головой и коричневым телом, а самки более скромные и светло-бежевые.

Скворец

Один из самых многочисленных украинских пернатых - яркий скворец. Внешне напоминает черного дрозда, но имеет уникальные перья, которые переливаются радугой под солнечным светом. Умеет копировать любые звуки, как попугай.

Большой пестрый дятел

В Украине живет 10 видов дятлов, среди которых самым часто встречаемым является большой пёстрый. Каждый слышал, как он стучит о дерево. Дятлы выдалбливают новое дупло каждый год, а в старых заселяются мелкие певчие птицы.

Горихвостка

Симпатичные горихвостки - одни из самых красивых городских пернатых. Ярко-оранжевый "костюм" мгновенно привлекает внимание, поэтому узнать их легко.

Зарянка

Милые зарянки с "огненной" грудкой внешне напоминают елочную игрушку - особенно зимой, когда они взъерошивают перья и становятся почти круглыми.

Зеленушка

Зеленых птиц в нашей стране немного, и эта - самая известная. Зеленушки остаются зимовать в Украине и охотно посещают кормушки с семечками.

Поползень

Поползня вы скорее увидите на стволах, а не на ветках деревьев. Благодаря загнутым когтям они мастерски передвигаются по коре в вертикальном положении. Узнать можно по слегка "приплюснутой" форме тела и черной полосе от клюва до шеи.

Трясогузка

Если вы увидите черно-белую птицу, которая постоянно раскачивает хвостом вверх и вниз при ходьбе, то перед вами точно трясогузка. По таким движениям её легко распознать даже издалека.

Пеночка-тенковка

Ещё одни очень распространенные птицы Украины - маленькие пеночки-теньковки, которые почти в два раза меньше воробья. Увидеть их непросто, но вы точно слышали песню, похожую на звон капель воды.

Сойка

Хорошо знакомая всем сойка - интересная птица для наблюдения. Она прекрасно копирует звуки окружающей среды, например, собачий лай или сигнализацию. Имеет выдающиеся умственные способности и может делать припасы на зиму, как белка.

Сорока

Вы точно встречали сороку, но могли недооценивать её удивительный интеллект. Это одна из самых умных птиц планеты, сравнимая по этому показателю с приматами. Сороки узнают себя в зеркале, имеют собственный язык, любят игры и головоломки.

Мухоловка-белошейка

Такому соседу будет рад любой фермер, ведь мухоловка - искусный охотник на насекомых. Добычу может ловить даже на лету. Живет в дуплах, поэтому для привлечения их в саду можно повесить скворечники.

Лебедь-шипун

Если вам интересно, какая самая большая птица в Украине, то вы знаете ответ. Диких лебедей легко встретить на любом городском водоеме. Горожане часто подкармливают их хлебом, чего категорически нельзя делать.

Кряква

Ещё один типичный обитатель рек и озеров - кряква, предок домашних уток.

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