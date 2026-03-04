Обычные или шоколадные маффины - любимое угощение для многих, да и готовить их не очень сложно. Однако всегда оказывается, что рецепт можно улучшить, чтобы банановые маффины или любые другие получились еще мягче и пышнее. Дочь известного шеф-повара Гордона Рамзи рассказала, как у нее получается готовить именно такие.
Как сделать идеальные маффины - рецепт классический
Тилли Рамзи в своем TikTok показала, как испечь черничные маффины - рецепт простой, удастся абсолютно каждой хозяйке. Выпечка получается слегка влажной внутри и очень пышной, а начинку можно использовать любую. Кроме того, Тилли объяснила, в чем секрет пышных кексов, то есть маффинов - по ее мнению, если добавить в тесто греческий йогурт, это улучшит текстуру и повлияет на итоговый результат.
Запоминайте, как приготовить маффины на молоке по рецепту Тилли Рамзи.
Ингредиенты для теста:
- 115 г греческого йогурта;
- 2 яйца;
- 85 г растопленного сливочного масла;
- 75 мл молока;
- 100 г светлого коричневого сахара;
- 100 г сахарной пудры;
- 175 г черники;
- 200 г пшеничной муки высшего сорта;
- 0,5 чайной ложки разрыхлителя;
- щепотка соли.
Ингредиенты для крошки:
- 120 г овсяных хлопьев;
- 45 г сахарной пудры;
- 100 г растопленного сливочного масла;
- щепотка молотой корицы.
Разогрейте духовку до 180℃. В миску добавьте яйца, греческий йогурт, растопленное сливочное масло, молоко, белый и коричневый сахар. Взбивайте на низкой скорости до однородной массы. Просейте муку, соль и разрыхлитель. Продолжайте тщательно перемешивать, пока все ингредиенты не соединятся между собой. Аккуратно вмешайте чернику. Разложите тесто по формочкам. Смешайте все ингредиенты для крошки. Выложите крошку поверх теста в каждой формочке для маффинов. Запекайте в духовке 20-25 минут.