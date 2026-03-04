Дочь Гордона Рамзи поделилась своим личным лайфхаком.

Обычные или шоколадные маффины - любимое угощение для многих, да и готовить их не очень сложно. Однако всегда оказывается, что рецепт можно улучшить, чтобы банановые маффины или любые другие получились еще мягче и пышнее. Дочь известного шеф-повара Гордона Рамзи рассказала, как у нее получается готовить именно такие.

Как сделать идеальные маффины - рецепт классический

Тилли Рамзи в своем TikTok показала, как испечь черничные маффины - рецепт простой, удастся абсолютно каждой хозяйке. Выпечка получается слегка влажной внутри и очень пышной, а начинку можно использовать любую. Кроме того, Тилли объяснила, в чем секрет пышных кексов, то есть маффинов - по ее мнению, если добавить в тесто греческий йогурт, это улучшит текстуру и повлияет на итоговый результат.

Запоминайте, как приготовить маффины на молоке по рецепту Тилли Рамзи.

Ингредиенты для теста:

115 г греческого йогурта;

2 яйца;

85 г растопленного сливочного масла;

75 мл молока;

100 г светлого коричневого сахара;

100 г сахарной пудры;

175 г черники;

200 г пшеничной муки высшего сорта;

0,5 чайной ложки разрыхлителя;

щепотка соли.

Ингредиенты для крошки:

120 г овсяных хлопьев;

45 г сахарной пудры;

100 г растопленного сливочного масла;

щепотка молотой корицы.

Разогрейте духовку до 180℃. В миску добавьте яйца, греческий йогурт, растопленное сливочное масло, молоко, белый и коричневый сахар. Взбивайте на низкой скорости до однородной массы. Просейте муку, соль и разрыхлитель. Продолжайте тщательно перемешивать, пока все ингредиенты не соединятся между собой. Аккуратно вмешайте чернику. Разложите тесто по формочкам. Смешайте все ингредиенты для крошки. Выложите крошку поверх теста в каждой формочке для маффинов. Запекайте в духовке 20-25 минут.

