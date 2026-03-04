Язык древнее, чем считалось: ученые раскрыли дату, когда люди впервые научились говорить

Долгое время считалось, что сложная человеческая речь возникла одновременно с появлением первых культурных артефактов, но это не так.

В пещерах и скальных укрытиях по всей Африке археологи обнаружили просверленные ракушки, гравированную охру и тщательно обработанные каменные орудия. Эти предметы указывают на планирование, общие смыслы и социальные правила, которые нужно было объяснять и помнить.

Они намекают на разговоры, которые когда-то разворачивались среди открытых ландшафтов и внутри тусклых укрытий, пишет The Daily Galaxy. Тем не менее, ни одно из этих открытий не сохраняет звуков тех обменов или структуры, стоящей за словами. На протяжении десятилетий исследователи пытались определить, когда Homo sapiens впервые развил полноценную способность к человеческому языку, которая определяет наш вид.

Оценки менялись по мере появления новых артефактов, особенно тех, что связаны с ранним символическим поведением. Некоторые ученые связывали речь с культурными изменениями около 50 000 лет назад. Другие утверждали, что ее корни должны уходить гораздо глубже в доисторическую эпоху.

Центральной проблемой всегда были доказательства. Разговорный язык не окаменевает, а грамматика не оставляет следов на камне. Ископаемые кости могут раскрыть анатомию, но они не могут подтвердить наличие структурированного синтаксиса или гибкого использования словарного запаса. Без письменных записей временная шкала оставалась предметом дискуссий.

Новое геномное исследование теперь пересматривает эти временные рамки, используя другой тип доказательств. Вместо того чтобы сосредотачиваться на артефактах или останках скелетов, исследователи изучили закономерности в ДНК, чтобы определить, когда биологический фундамент для языка уже должен был существовать. Их результаты отодвигают эту способность как минимум на 135 000 лет назад.

Разделение популяций как генетические часы

Исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Psychology, было проведено под руководством Сигеру Миягавы из Массачусетского технологического института. Группа сосредоточилась на самом раннем крупном разделении популяций среди ранних групп современных людей. Генетический анализ показывает, что это расхождение произошло примерно 135 000 лет назад внутри Африки.

Когда популяции разделяются, их генетический материал постепенно расходится. На протяжении поколений мутации накапливаются и создают идентифицируемые ветви на человеческом генеалогическом древе.

В данном случае геномные данные показывают, что ранние ветви Homo sapiens к тому времени уже разделялись на отдельные группы. Эти группы позже распространятся в разные регионы и разовьют уникальные культурные традиции.

Несмотря на эту долгую разлуку, каждое известное сегодня человеческое сообщество обладает одной и той же фундаментальной языковой способностью. Все общества используют структурированные системы, сочетающие грамматику со смыслом. Ни одна задокументированная человеческая популяция не лишена когнитивной базы, необходимой для сложной речи. Эта универсальность составляет основу аргументации исследователей.

Если ранние ветви разделились 135 000 лет назад и все потомки этих популяций обладают этой способностью, то базовая биологическая структура должна предшествовать разделению. В противном случае, по крайней мере одна линия демонстрировала бы принципиально иную коммуникативную систему. Таким образом, исследование определяет возраст 135 000 лет как минимальный для появления языковой готовности у нашего вида.

Отличие биологии от культуры

Авторы проводят грань между культурными артефактами и внутренними когнитивными механизмами. Исследование сфокусировано на биологической базе, позволяющей объединять правила грамматики со смыслом слов. Эта интеграция дает человеку возможность создавать неограниченное количество выражений из конечного набора элементов, что и отличает нашу коммуникацию от сигнальных систем животных.

По словам Миягавы, гибкое сочетание иерархической грамматики и лексики является уникальным наследуемым признаком нашего вида. Ученые не утверждают, что древние люди говорили так же, как мы, и не реконструируют их звуки. Они лишь подтверждают: когнитивная архитектура для речи была готова уже 135 000 лет назад. Это важно, так как биологический потенциал может возникнуть задолго до появления первых долговечных символов, ведь сама речь не оставляет следов.

Археологические сигналы появляются позже

Широкое распространение символических артефактов, таких как гравированная охра и ракушки из пещеры Бломбос, фиксируется около 100 000 лет назад. Эти находки служат лишь косвенными признаками сложной коммуникации. Разрыв между генетической оценкой (135 000 лет) и археологическими данными является ключевым: биологическая готовность к речи предшествовала расцвету материальной культуры.

Ранее происхождение языка связывали с культурной экспансией около 50 000 лет назад. Новое исследование, опираясь на ДНК и моменты разделения древних популяций, смещает эти сроки гораздо глубже в историю Африки. Используя генетические расхождения как ориентир, ученые установили твердую нижнюю границу: фундамент для структурированной речи присутствовал у Homo sapiens как минимум за 135 000 лет до наших дней.

