Африка может расколоться на две части: ученые не исключают появление нового океана

По мнению ученых, разлом уже находится в продвинутой стадии.

Восточная часть Африки близка к расколу. По словам ученых, под впадиной Туркана, входящей в систему восточноафриканских впадин, земная кора истончилась до критической степени, пишет ORIGO.

Отмечается, что Транс-Африканский разлом простирается на территории Кении и Эфиопии на протяжении примерно 500 километров. Он является частью огромной системы разломов, простирающейся от Афарского нагорья до Мозамбика.

Ученые заявляют, что в этом регионе африканская и сомалийская тектонические плиты ежегодно удаляются друг от друга примерно на 4,7 миллиметра. Это движение едва заметно с человеческой точки зрения, но в геологической перспективе это огромные изменения.

По мнению ученых, разлом в этом регионе уже находится в продвинутой стадии. В центре впадины толщина земной коры составляет всего около 13 километров, в то время как в более отдаленных местах она может достигать более 35 километров.

Кроме того, ученые не исключают, что следующим крупным этапом может стать океанизация, когда магма, вырывающаяся из недр, создаст новое океаническое дно. Исследователи отмечают, что этот процесс обычно занимает миллионы лет, так что раскол восточной части Африки не произойдет в одночасье.

Подо льдами Антарктиды проявился "континент-призрак"

Ранее ученые обнаружили в Антарктиде скрытый континент, погребенный под километрами льда. Исследователи называют его "континентом-призраком", но не могут объяснить тайну его происхождения.

Так называемый "континент-призрак" – это не новый материк, поднимающийся из-под земли. Ученые считают, что он тесно связан с Зеландией, в Тихом океане.

