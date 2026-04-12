В Африке наблюдают явление, которого никто не ожидал, – ученые

Восстановление лесов – один из главных вызовов самого горячего континента.

В Африке фиксируют неожиданное явление – деревья возвращаются на ранее вырубленные территории без массовых кампаний по высадке. Как пишет EcoNews, особенно заметным этот процесс стал в центральной части Танзании, где фермеры наблюдают восстановление растительности там, где ее не было десятилетиями.

В публикации отмечается, что восстановление лесов происходит не благодаря случаю или "чуду", а из-за изменения подхода к ведению хозяйства. Местные общины начали использовать так называемый "подземный лес" – живые корни и пни деревьев, оставшиеся после вырубки. Этот метод называется Farmer Managed Natural Regeneration ("Естественное возрождение, управляемое фермером").

Издание объясняет, что даже после сруба дерева его корневая система часто остается живой и может давать новые побеги. По словам ученых, именно правильное управление этими побегами является ключом к восстановлению.

Видео дня

Описанный метод предусматривает отбор самых сильных побегов и обрезку более слабых, чтобы растение направляло ресурсы на развитие нескольких основных стволов. Также фермеры защищают молодые деревья от скота, ведь выпас часто уничтожает ростки еще до того, как они окрепнут.

В публикации обращают внимание, что традиционные кампании по посадке деревьев в засушливых регионах часто не дают ожидаемого результата. В частности, исследователи Сахеля отмечают, что 80% или более посаженных деревьев гибнут. Основной причиной является недостаток воды и ухода, необходимых для выживания саженцев.

В то же время восстановление через существующую корневую систему дает растениям преимущество – они уже имеют глубокие корни и лучше приспособлены к засухе. Именно поэтому этот подход считают более эффективным в сложных климатических условиях.

По данным организаций, работающих в Танзании, в регионе Додома уже удалось восстановить более 15 миллионов деревьев и сотни тысяч гектаров лесов. Кроме того, реализуются проекты по сохранению воды, что помогает поддерживать новую растительность.

В то же время исследование, опубликованное в журнале PLOS Climate, показывает, что восстановление деревьев оказывает прямое влияние на жизнь местных жителей. Фермеры отмечают улучшение условий для выращивания культур, в частности благодаря затенению и уменьшению перегрева почвы. Один из них отмечает, что новые деревья даже положительно повлияли на вкус овощей.

Другие новости экологии

