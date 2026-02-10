В Эгейском море есть остров, где можно жить бесплатно, но есть одно условие

Приют для кошек приглашает волонтеров со всего мира.

Туристам предлагают уникальную возможность пожить на живописном греческом острове Сирос, получив бесплатное жилье, завтраки и коммунальные услуги, пишет Express. Впрочем, есть нюанс: в обмен нужно работать волонтером в приюте для кошек и помогать ухаживать за животными.

Речь идет об историческом острове Сирос в составе Кикладского архипелага в Эгейском море, где расположен приют Syros Cats, который с 1990-х годов считается одним из пионеров в сфере защиты кошек в Греции. Здесь внедряется программа "поймай – стерилизуй – верни" (TNR), которая следит за здоровьем животных и помогает бездомным кошкам безопасно сосуществовать с местным сообществом.

В материале говорится, что приют принимает волонтеров со всего мира, предлагая им погрузиться в ежедневный уход за животными и одновременно пожить на греческом острове.

Организаторы отметили, что ищут физически выносливых, зрелых, здоровых и самостоятельных людей, готовых остаться на острове как минимум на месяц. Волонтеры должны работать пять часов в день, пять дней в неделю.

Среди основных обязанностей – уборка помещений, приготовление и раздача еды, социализация котят, а также создание для кошек безопасной и заботливой среды.

Особенно приветствуется ветеринарный опыт или знания по работе с дикими и полудикими кошками, однако программа открыта для всех, кто готов добросовестно работать, не бояться грязи и активно взаимодействовать с животными, пишет издание.

В обмен на свою работу участники программы получают бесплатное проживание, завтраки и доступ к необходимым услугам. Это позволяет полностью сосредоточиться на волонтерстве и одновременно наслаждаться средиземноморским климатом. Также считается, что совместное проживание с другими волонтерами способствует культурному обмену и формированию дружеской атмосферы.

Отмечается, что работа приюта существенно повлияла на отношение местных жителей к кошкам.

"Мы хотим показать миру, что нам действительно небезразличны животные. То, как мы к ним относимся, многое говорит о нашей собственной человечности", – говорит соучредитель организации God’s Little People Cat Rescue, которая сотрудничает с Syros Cats, Ричард Боуэлл.

По его словам, жители острова сейчас относятся к кошкам с уважением и даже гордостью, а не равнодушно или враждебно, как было раньше.

Альтернатива массовому туризму

Сам Сирос часто называют более спокойной и менее туристической альтернативой таким популярным островам, как Санторини и Миконос. Тревел-блогеры Кэти и Джордж из канала Intersection Voyage во время недавнего путешествия обратили внимание на его особую атмосферу.

"Ежегодно миллионы людей едут на Санторини и Миконос. Но после посещения этих островов мы поняли, что в Греции есть гораздо менее коммерциализированные места, невероятно богатые историей и пейзажами", – рассказали они.

По их словам, три дня на Сиросе они исследовали пещерные церкви, местные пляжи, уникальную кухню и известные достопримечательности.

"Если оглянуться назад, то в этом острове было что-то действительно магическое. Он аутентичный и разнообразный, а местные жители – чрезвычайно добрые и щедрые", – добавили путешественники.

Как подать заявку

Набор волонтеров на сезон 2026 года уже завершен. Однако желающие принять участие в программе в 2027 году смогут подать заявку после открытия регистрации в сентябре 2026 года – через официальный сайт Syros Cats или подписавшись на новости приюта.

