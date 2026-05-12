Моряки USS Abraham Lincoln носят необычайно тяжелую обувь: почему без этих сапог не выжить

Работа на авианосце признана одной из самых опасных в мире, поэтому экипаж использует специфическую экипировку, пишет WION.

Отмечается, что моряки на борту USS Abraham Lincoln вынуждены ежедневно носить чрезвычайно тяжелые ботинки, вес которых достигает 2 килограммов. Это не просто элемент формы, а жизненно необходимое средство защиты в условиях "хаотичной среды" полетной палубы.

Каждый ботинок оснащен стальным носком, который способен выдержать огромное давление. Это усиление обеспечивает жизненно важную линию защиты от постоянной опасности раздавливания на загруженной палубе. Хотя обувь не спасет, если на ногу наедет 30-тонный самолет, она защищает от падения тяжелого оборудования весом более 1,1 тонны.

Кроме того, по имеющимся данным, палуба авианосца может нагреваться до невероятных температур из-за выхлопов реактивных двигателей. Чтобы ноги моряков не пострадали, обувь имеет специальные термостойкие подошвы из толстой кожи и резины. Это позволяет экипажу безопасно работать возле работающих выхлопных труб.

Поверхность авианосца чрезвычайно скользкая, она постоянно покрыта топливом, маслами и соленой водой. Поэтому ботинки имеют особый протектор. По словам аналитиков издания, такая конструкция предотвращает падения во время скоростных операций.

Дополнительно в подошву вмонтирована стальная пластина (шанка), которая защищает стопу от проколов острыми обломками или винтами.

Другие интересные факты о USS Abraham Lincoln

Ранее УНИАН писал о том, кто крутит руль судна длиной более тысячи футов. Авианосец приводится в движение двумя мощными ядерными реакторами. Эта система генерирует невероятные 260 000 лошадиных сил, которые вращают четыре гигантских винта.

Несмотря на сложность техники, за направление всей этой силы отвечает лишь один обученный моряк. Согласно информации, обязанности главного рулевого выполняет специально подготовленный младший матрос, который физически поворачивает штурвал в рубке пилотов, соблюдая точный курс.

