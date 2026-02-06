В Британии всем желающим предлагают 'работу мечты', но есть нюанс

За работу заплатят символические деньги, но дадут возможность полностью перезагрузить свое психическое состояние.

В Великобритании для любителей дикой природы открыли интересную вакансию – считать птиц на живописном острове Скомер в Уэльсе. Птицы вымирают, поэтому их не так много, и каждый год всех пересчитывают вручную.

Объявление разместила организация Wildlife Trust of South and West Wales. Вакансия подается не как полноценная работа, а как волонтерство. Кандидатам предлагают, на первый взгляд, неплохие условия: бесплатное жилье, стипендия 400 фунтов (около 460 евро) и работа с самыми милыми птицами планеты – ипатками (атлантическими тупиками). Но, как всегда, есть нюансы.

Во-первых, работать придется подряд три месяца. Доступные смены:

28 марта – 4 июля,

25 апреля – 1 августа,

4 июля – 30 сентября.

Волонтеры помогают ухаживать за островом: встречают туристов, читают им короткие вводные лекции, переносят багаж, ведут блог и соцсети острова Скомер, а главное – занимаются мониторингом дикой природы. Весной – подсчет ипаток, кайр, гагарок, хохлатых бакланов, изучение продуктивности гнезд. Осенью – тюлени, кролики, бабочки. Работа физически тяжелая: ходить по тропам, лазать по скалам, чистить дома – и все это в любую погоду.

Во-вторых, речь идет именно о волонтерстве, а не о работе. За всю трехмесячную смену заплатят только упомянутые 400 фунтов. Да и то только после написания подробного отчета.

В-третьих, особых развлечений на острове нет. На Скоммере нет магазинов, кафе, супермаркетов и даже стабильного интернета (разве что возьмете с собой Starlink и генератор к нему). Доступ на материк ограничен – лодка ходит по расписанию, погода часто блокирует выход. Три месяца в изоляции с маленькой командой, в тесных домах, под постоянным ветром и дождем – не каждому по силам.

С другой стороны, это трехмесячное волонтерство может стать идеальным вариантом для тех, кому нужно отдохнуть от мира или переосмыслить свои планы на жизнь.

