Вареные яйца являются любимым завтраком для многих людей. Однако часто бывает сложно определить, достаточно ли они уже сварились. Издание Express рассказало об одном трюке, который поможет определить степень готовности яиц.

Создатель бренда Better Eggs, эксперт Генри О'Коннор объяснил, что надо просто положить яйцо на ровную поверхность, например столешница или разделочная доска, и слегка покрутить его. Если яйцо вращается плавно и равномерно - оно сварено вкрутую, если яйцо при этом шатается - то оно мягкое.

"Мягкое или сырое яйцо содержит внутри жидкость, которая шевелится во время вращения яйца, нарушая его равновесие и заставляя его наклоняться. В то время как сваренное вкрутую яйцо полностью твердое, и поэтому оно вращается равномерно. Это умный элемент кухонной физики", - пояснил Генри.

Также он заверил, что такие методы для проверки степени готовности яиц, как встряхивание, погружение в воду, не работают эффективно.

Кроме того, по словам Генри, существует лайфхак для определения свежести яйца. Для этого надо наполнить миску водой и осторожно погрузить в нее яйцо.

Если оно тонет и лежит ровно - значит, оно свежее. Если тонет, но стоит вертикально - яйцо все еще безопасно для употребления, но его следует съесть как можно быстрее. Если же яйцо всплывает доверху - оно испорчено, и его нужно выбросить.

Ранее УНИАН рассказывал, как приготовить идеальные яйца без масла. По словам эксперта по яйцам Генри О'Коннора, секрет в том, чтобы вместо жира добавить в горячую сковороду ложку жирных сливок. Он рассказал, что надо дать сливкам несколько секунд закипеть, а затем разбить яйца и жарить, пока белки не схватятся. В результате жареное яйцо будет иметь золотистые края, нежный белок и насыщенный, маслянистый желток, не уступающий ресторанным завтракам.

