Сварить яйцо всмятку - с застывшим белком и кремовым желтком - не у всех получается удачно. Для этого надо точно знать продолжительность варки, а также что за чем делать, пишет Express.

По словам шеф-повара Салли, идеальная консистенция начинается с того, как именно вы кладете яйца в воду.

"Лучший способ каждый раз получать идеально сваренные яйца - это начать с кастрюли с кипящей водой. Осторожно погрузите яйца ложкой и уменьшите температуру, чтобы вода кипела, но яйца не треснули", - рассказала эксперт.

Что касается времени, то Салли считает, что шесть минут - это именно то время, которое нужно для идеально мягкого желтка.

"Чтобы приготовить идеальное яйцо всмятку, варите его ровно шесть минут. Переложите его в миску с ледяной водой и оставьте охлаждаться на несколько минут. Так его будет легче чистить", - сказала она.

Как приготовить яйцо всмятку

1. Наполните кастрюлю водой и доведите ее до кипения.

2. С помощью ложки осторожно окуните яйца в кипящую воду.

3. Уменьшите огонь, чтобы предотвратить растрескивание яиц.

4. Варите яйца ровно шесть минут, чтобы получить идеальный желток.

5. Как только время закончится - немедленно переложите яйца в миску с ледяной водой.

6. Дайте им остыть несколько минут - это остановит процесс приготовления и облегчит очистку.

