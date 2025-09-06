Также в этот перечень вошел редкий чай, обувь, авто и другие вещи.

Путешествуя в Индию, люди часто не задумываются, что в этой стране может быть самым дорогим. Поэтому издание Wionews назвало 10 товаров в Индии, цена которых вас может удивить.

Ослиное молоко

Ослиное молоко считается самым дорогим продуктом на индийском рынке. Его цена за литр составляет от 5000 до 7000 рупий (около 2300-3200 грн - УНИАН).

Чай Манохари

Это самый дорогой в мире чай, который также известен своим редким сортом Манохари Голд. Он производится на чайной плантации Манохари в Ассаме. По информации Deccan Herald, в 2022 году на частном аукционе этот чай продали за 1,15 лакхов за килограмм (около 47 тысяч гривен - УНИАН).

Видео дня

Визит во дворец Тадж Махал

Роскошная и эксклюзивная трапеза в этом дворце (отель Taj) стоит 1,5 лакха, то есть примерно 70 тысяч гривен.

Обувь Dior X Air Jordan

Цены на кроссовки резко выросли на рынке перепродажи в Индии из-за их чрезвычайной редкости и спроса. Теперь их цена колеблется от 6,5 лакха (около 304 000 грн) до более 7,6 лакха (около 355 000 грн).

Обучение в школе Вудсток

Школа Вудсток - это международная христианская школа-интернат, которая находится в живописном горном курорте Муссори. Ежегодная плата за обучение является большой и может включать значительные единовременные расходы, кроме ежегодной платы, которая в 2025 году составляет 15-17,65 лакхов (около 7 млн 16 тысяч 415 грн - 8 млн 255 тысяч 981 грн - УНИАН).

Золотая рубашка

Самая дорогая рубашка в Индии стоит около 1,3 крор (6,11-6,14 миллиона гривен - УНИАН), ведь она полностью изготовлена из золота. Эта уникальная и роскошная одежда требовала мастерства 20 художников и ее изготавливали около двух лет.

Небоскреб Антилия

Это резиденция индийского миллиардера Мукеша Амбани, которая является самым дорогим домом в Индии. Строительство этого 27-этажного здания стоило около 15 000 крор (около 70,5 миллиардов гривен - УНИАН).

Картина В. С. Гайтонде

Известный индийский художник В.С. Гайтонде в 1969 нарисовал картину без названия, которая стала шедевром современного искусства.

"Эта безымянная картина была продана за впечатляющую сумму в 42 крора (около 197,4 миллиона гривен - УНИАН) на международном аукционе, который состоялся в Мумбаи", - добавили в материале.

Часы Richard Mille

Часы Richard Mille RM 40-01 McLaren Speedtail являются самыми дорогими часами в Индии, ведь они стоят 840 000 000 рупий (394,8 миллиона гривен - УНИАН). Эти часы являются ограниченной серией, которая создана для отражения аэродинамического и технического совершенства гиперкара McLaren Speedtail.

Rolls Royce Cullinan

Самым дорогим автомобилем в Индии является специальная модель "Rolls-Royce Phantom VIII EWB", стоимость которой достигает 22 крора (103,4 миллиона гривен - УНИАН).

Этот роскошный седан, изготовленный на заказ, имеет уникальный внешний вид "Bohemian Red", фигурку Spirit of Ecstasy из чистого золота, подсвеченную решетку радиатора и специальную линию кузова.

Другие новости туризма

Ранее турист, посетивший 197 стран, назвал один город, который стал для него "худшим". По его словам, этот город был "жалким", "без правил и законов".

Также стало известно, что в Тернопольской области находится самая длинная пещера в мире. Отмечается, что самая длинная в мире пещера, протяженностью 267 км, расположена в Медоборах - комплексе скалистых гор.

Вас также могут заинтересовать новости: