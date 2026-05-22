Почему подводные лодки включают красный свет ночью

Красный свет на подводных лодках помогает экипажу сохранять ночное зрение и работать более эффективно в условиях полной темноты.

Подводные лодки остаются одними из самых сложных образцов военной техники, способных месяцами работать под водой без доступа к GPS и естественному свету. В таких условиях даже освещение на борту имеет критическое значение – и именно поэтому ночью часто используют красный свет, пишет BGR.

На подводных лодках красное освещение применяют не для эффекта, а по практическим причинам, связанным с физиологией человеческого зрения. В сетчатке глаза есть два типа рецепторов – колбочки, которые отвечают за цветное и дневное зрение, и палочки, обеспечивающие зрение в условиях слабого освещения.

Когда человек находится в темноте, в глазах вырабатывается родопсин – вещество, которое помогает адаптироваться к ночному зрению. Яркий белый или синий свет разрушает этот процесс и "сбрасывает" адаптацию, тогда как красный свет почти не влияет на родопсин.

Именно поэтому тусклое красное освещение позволяет экипажу работать и одновременно сохранять адаптированное ночное зрение.

Баланс между видимостью и отдыхом

Красный свет на подводных лодках обеспечивает достаточную видимость для выполнения задач, но не нарушает циркадные ритмы экипажа. Это помогает лучше различать условные "день и ночь" даже в замкнутой подводной среде, что важно для поддержания режима сна и работоспособности.

Исследования также показывают, что красный свет меньше влияет на биологические ритмы человека по сравнению с белым или синим освещением, хотя научные данные о его преимуществах до сих пор изучаются.

Где еще используют красный свет

Помимо военных подводных лодок, красное освещение применяют и в других сферах. Его используют в световой терапии, которую популяризируют как средство для улучшения состояния кожи и восстановления организма, хотя эффективность таких методов часто остается предметом дискуссий.

Также красный свет применяют в городском освещении в некоторых странах, например в Дании, чтобы уменьшить воздействие на диких животных – в частности летучих мышей и морских черепах, чувствительных к яркому белому свету.

