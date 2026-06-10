Игра в одни ворота длиной в жизнь: почему на старости лет мы внезапно теряем кучу друзей

Мы тянем их на себе, думая, что это близкие люди, а для них мы – лишь удобный вариант.

В определенный момент многие люди решаются на простой эксперимент. Они перестают первыми писать сообщения, звонить или планировать следующую встречу – и просто ждут. Когда дни превращаются в недели, эта тишина может казаться громче любой ссоры.

Психологи отмечают, что подобное "тихое угасание" может ранить сильнее, когда мы становимся старше, поскольку привычные социальные структуры – учеба, работа и повседневные дела – постепенно исчезают, пишет Econews. Согласно отчету Национальных академий наук, инженерии и медицины, около 24% людей в возрасте 65 лет и старше социально изолированы, а 43% взрослых старше 60 лет заявляют, что чувствуют себя одинокими, хотя одиночество – это не то же самое, что пребывание в одиночестве.

Одиночество определяется как ощутимый разрыв между теми отношениями, которых вы хотите, и теми, которые у вас есть на самом деле.

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Потеря дружбы, которую никто не называет своим именем

Это форма горя, которую редко называют горем. Зачастую нет ни скандала, ни последнего телефонного звонка, ни четкого финала. В один прекрасный день вы просто понимаете, что дружба существует только тогда, когда вы сами толкаете ее вперед.

Отчасти поэтому такое состояние может казаться столь изолирующим. Если отношения заканчиваются тихо, окружающие могут даже не заметить, что что-то изменилось. А когда нет общей истории о том, что произошло, может быть трудно говорить об этом, не испытывая неловкости.

Исследователи Аарон Оглтри и Ребекка Адамс указали на то, что изучение дружбы в зрелом возрасте чаще всего фокусируется на плюсах – таких как поддержка и общение, в то время как более сложным сторонам уделяется меньше внимания.

Это отсутствие внимания имеет значение, ведь дисбаланс и разочарование – тоже реальные части дружбы, особенно когда жизнь сужается и становится более запутанной.

Психология "справедливого обмена"

Ключевая идея здесь – "теория справедливости", концепция взаимности, которую впервые разработал Дж. Стейси Адамс, а позже применили к близким отношениям другие исследователи, включая Элейн Хатфилд.

Говоря простыми словами, суть в том, что люди чувствуют себя лучше в тех отношениях, где процессы "отдавать" и "брать" со временем кажутся примерно сбалансированными. В дружбе процесс "отдачи" часто состоит из невидимых вещей.

Это умение помнить о днях рождения, привычка поинтересоваться делами после тяжелой недели, готовность прийти на помощь при переезде или банальная инициатива всегда первым предлагать: "Давай попьем кофе". Если всю эту работу выполняет один человек, дружба начинает напоминать не душевную связь, а работу.

Кроме того, дружеские отношения хрупки в очень специфическом смысле. Не существует никакой официальной структуры, которая удерживала бы их вместе, нет врожденных обязательств и общих документов, привязывающих вас к человеку. Поэтому, когда усилия становятся односторонними, связь может тихо ослабевать, пока не исчезнет совсем.

Насколько распространена односторонняя дружба

Самое удивительное – насколько это нормально. В исследовании журнала PLOS ONE, проведенном под руководством Абдуллы Алмаатука из Массачусетского технологического института, ученые нанесли на карту дружеские связи, о которых заявляли сами участники в нескольких базах данных.

Оказалось, что "только около половины" связей были действительно взаимными в одной из проанализированных сетей. В этой выборке 53% дружеских связей были взаимными, то есть оба человека назвали друг друга друзьями. Со взаимностью все просто. Вы поддерживаете меня, а я поддерживаю вас – по крайней мере, в большинстве случаев.

Односторонняя дружба выглядит иначе, и именно от нее часто исходит боль: один человек воспринимает отношения как близкие, в то время как другой относится к ним как к необязательным. Прежде чем делать из этого жесткие выводы, стоит притормозить. Многие базы данных в этом исследовании включали студентов и специфические сообщества, а дружба может меняться на разных этапах жизни.

И все же эти цифры помогают понять, почему проверка по принципу "перестать проявлять инициативу" может казаться такой жестокой – она обнажает то, что люди часто истолковывали неверно.

Почему с возрастом это ранит сильнее

Когда вы молоды, дружба обновляется за счет близости. Вы видите людей на занятиях, на работе, на тренировках или просто потому, что находитесь в одних и тех же местах в одно и то же время. Даже если один человек несет большую часть эмоциональной нагрузки, связь может продолжать катиться вперед исключительно за счет привычного графика.

Позже эти поддерживающие леса исчезают. Выход на пенсию, забота о близких, проблемы со здоровьем, переезды и семейные перемены могут усложнить случайные встречи с одними и теми же людьми. Если дружба выживает, то обычно потому, что оба человека выбирают ее осознанно.

Именно на этом этапе время меняет то, как мы вкладываемся в отношения. Теория социально-эмоциональной селективности, разработанная психологом из Стэнфорда Лаурой Карстенсен, гласит: когда люди чувствуют, что время ограничено, они склонны ставить в приоритет "эмоционально значимые цели", а не поиск нового.

Это может означать меньшее количество друзей, но более глубокие связи. А еще это значит, что потеря даже односторонней дружбы в зрелом возрасте может ощущаться как более тяжелый удар, чем это было в 25 лет.

Что на самом деле защищает от одиночества Один из четких выводов различных исследований заключается в том, что качество дружбы имеет большее значение, чем переполненный список контактов. Систематический обзор 2023 года под руководством Кристоса Пезиркианидиса из Университета Пантеон политических и социальных наук изучил 38 исследований, опубликованных в период с 2000 по 2019 год.

Ученые обнаружили, что дружба во взрослом возрасте всегда напрямую связана с лучшим самочувствием. Самые сильные связи прослеживались вокруг таких вещей, как поддержка, общение и постоянные усилия, которые люди прикладывают для сохранения отношений. Долгосрочные медицинские исследования указывают в том же направлении, только под другим углом.

Психиатр Роберт Уолдингер, руководящий Гарвардским исследованием развития взрослых в Массачусетской больнице общего профиля и Гарвардской медицинской школе, прямо резюмировал этот риск, обсуждая одиночество и старение: "Одиночество убивает. Оно обладает такой же разрушительной силой, как курение или алкоголизм".

Так что же все это значит в реальной жизни, когда телефон перестает вибрировать, а у вас появляется соблазн принять это на свой счет? По большому счету, это означает, что самая одинокая часть старения – вовсе не то, что вокруг вас становится меньше людей.

Это осознание того, какие отношения держались на взаимной заботе, а какие существовали только потому, что всю работу делали вы. Основной обзор был опубликован в журнале Frontiers in Psychology.

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