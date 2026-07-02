Кофе можно пить не только утром: эксперты назвали лучшее время

Чашка кофе в правильный момент овышает бодрость и концентрацию.

Лучшее время для того, чтобы побаловать себя чашкой вкусного кофе, часто зависит от вашего естественного уровня энергии, циркадного ритма и чувствительности организма к кофеину.

Однако, как пишет health.com, употребление кофе в определенное время дня – а не только сразу после пробуждения – может существенно повлиять на ваш уровень энергии и концентрацию.

Эксперты называют два времени суток, когда полезнее всего пить кофе.

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1. Середина-конец утра (примерно с 9:30 до 11:30 утра)

Исследования показывают, что уровень кортизола – гормона, отвечающего за бодрость, – начинает естественным образом повышаться в ранние часы утра, достигая пика примерно в то время, когда вы просыпаетесь.

Но уровень кортизола в конечном итоге снижается по мере того, как проходит утро, и люди могут чувствовать себя менее бодрыми. Это может быть подходящее время, чтобы выпить чашечку чего-нибудь с кофеином.

При этом эксперты отмечают, что, позволив своему организму проснуться естественным образом перед употреблением кофе, можно обеспечить более устойчивый прилив энергии в течение утра.

"Если вы подождете хотя бы 90 минут после пробуждения, прежде чем выпить утреннюю чашку кофе, вы получите гораздо больший эффект", – сказал Health специалист по сну Майкл Бреус.

Однако некоторые исследования показали, что откладывание употребления кофе не помогает избежать послеобеденного "спада" энергии – а может увеличить вероятность того, что люди захотят выпить вторую чашку слишком поздно.

Кроме того, каждый человек по-разному реагирует на кофеин, подчеркнул кардиолог Дипак Вивек. Для людей, которые не так чувствительны к воздействию кофеина, лучшее время для употребления кофе – раннее утро.

2. Упадок сил после обеда (примерно с полудня до 15:00)

Многие люди испытывают спад энергии в течение нескольких часов после еды – этот "послеобеденный спад" является распространенным явлением.

Поэтому чашка кофе в середине дня может быть именно тем, что нужно, чтобы "повысить бдительность и концентрацию внимания" в конце рабочего дня, говорит диетолог Кортни Джонсон.

Это потому, что "кофеин блокирует аденозин, химическое вещество, которое накапливается в мозге и вызывает сонливость", – сказала Health Анджела Холлидей-Белл, доктор медицинских наук.

Но опять же, послеобеденная чашка кофе может подойти не всем. "Если у вас низкая толерантность к кофеину, это может сильнее повлиять на сон", – говорит Джонсон.

3. Поздний полдень или вечер (после 15:00)

Кофеин может оставаться в организме еще долго после того, как вы выпьете кофе, поэтому чашка кофе слишком поздно днем ​​может нарушить ваш сон.

"В среднем человеку требуется от шести до восьми часов, чтобы усвоить кофеин", – сказал Бреус. Поэтому прекращение потребления кофеина около 15:00 должно обеспечить вам хороший отдых перед сном в 23:00.

Однако каждый человек усваивает кофеин по-разному – у некоторых людей есть генетические особенности, которые замедляют переработку стимулятора организмом. Таким людям лучше всего прекратить пить кофе после полудня.

Ранее эксперт провела тест четырех способов приготовления холодного кофе и назвала лучший.

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