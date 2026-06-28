Новый способ пить кофе звучит дико, но на вкус он хорош

В соцсетях стремительно набирает популярность новый способ пить кофе. Напиток под названием "эспрессо-бомба" (Espresso Bomb) сочетает в себе эспрессо, тоник, лимон или лайм и щепотку соли. Несмотря на необычное сочетание ингредиентов, многие пользователи утверждают, что вкус приятно удивляет, пишет Metro.
Каждый ингредиент играет свою роль. Щепотка соли помогает приглушить горечь кофе, а лимон или лайм подчеркивают его естественную кислотность и фруктовые нотки.
В то же время тоник с его легкой сладостью и характерной горчинкой, которую придает хинин, создает необычный баланс вкусов.
Для напитка понадобятся:
- двойной эспрессо;
- тоник;
- кубики льда;
- кусочек лимона или лайма;
- щепотка соли.
Сначала стакан наполняют льдом и тоником. Отдельно готовят эспрессо, после чего добавляют в него лимон и немного соли и вливают в тоник.
Авторы рецепта советуют предварительно охладить эспрессо, иначе он может сильно вспениться или испортить внешний вид напитка.
Каков его вкус
Журналист, который протестировал новинку, признался, что сначала отнесся к рецепту скептически, но результат его приятно удивил.
По его словам, именно тоник придает напитку нужную сладость, а лимон делает вкус более свежим.
"Моя окончательная оценка – 8 из 10, и я бы точно попробовал его еще раз, особенно если бы у меня было похмелье", – отметил автор эксперимента.
Эспрессо-бомба активно распространяется в TikTok, где пользователи демонстрируют различные варианты ее приготовления. Любители кофе утверждают, что такой напиток хорошо освежает в жаркую погоду, а сочетание кофеина, цитрусовых и тоника делает его необычной альтернативой традиционным холодным кофейным напиткам.