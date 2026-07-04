После Луны и Марса – Титан: ученые всерьёз задумались о полёте людей к спутнику Сатурна

У спутника Сатурна есть погода, реки и защита от радиации.

После Луны и Марса – где ещё люди могли бы оставить свои следы? 11 и 12 июня в Колорадо прошел саммит "Люди на Титане – 2026", посвящённый концепции Титана – крупнейшего спутника Сатурна – как следующего направления для пилотируемых экспедиций после Марса.

Исследователи изучили, насколько сложным может оказаться подобное путешествие, что потребуется для его осуществления, а также какими должны быть дальнейшие шаги к этой амбициозной цели, пишет Space.

"Все понимают, что до реального воплощения ещё очень далеко, но нормализация самой идеи – что Титан на самом деле вполне разумное направление для людей – очень важна", – заявила директор Института планетологии со штаб-квартирой в Тусоне Аманда Хендрикс.

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Серьёзное отношение к этой цели означает, что "у нас может быть следующее направление в мыслях – после Марса", добавила она. Это поддерживает движение вперёд.

Плотная атмосфера

Собравшиеся эксперты изучили целый ряд тем, связанных с Титаном: от скафандров и способов передвижения, конструкций жилых модулей и концепций шлюзов до уровней освещённости и возможных встреч с муссонами и наводнениями на этом ледяном экзотическом спутнике, погодная система которого основана на углеводородах, а не на воде.

Кроме того, большим плюсом сочли использование Титана в качестве узла для запуска миссий по доставке образцов с других спутников системы Сатурна – например, Энцелада.

Столь же перспективным выглядит и использование богатых ресурсов спутника – метана, азота и кислорода – для обеспечения масштабного, куда более далёкого исследования за пределами самого Титана.

"Нам предстоит немало планирования, – отметила Хендрикс, – но у нас есть время!"

Одна из главных задач – понять, как либо сократить время полёта к Титану, либо приспособиться к нему и смягчить негативное воздействие на астронавтов, отметила Хендрикс.

"Главная причина, по которой, на мой взгляд, Титан – такое удачное место для людей, – это плотная атмосфера, – добавила Хендрикс. Эта атмосфера, в которой преобладает азот, обеспечивает естественную защиту от вредного излучения многих видов.

Миссии-предшественники

Понимание того, с чем столкнутся посетители спутника, углубила роботизированная миссия – зонд "Гюйгенс" Европейского космического агентства, который совершил посадку на Титан 14 января 2005 года в рамках совместной миссии NASA и ESA "Кассини-Гюйгенс" к Сатурну.

Следующей на очереди для посадки на Титан станет атомная миссия NASA "Dragonfly", запуск которой сейчас запланирован не ранее 2028 года – с последующим шестилетним перелётом к далёкому спутнику.

В ходе своей более чем трёхлетней миссии на поверхности роторы "Dragonfly" будут переносить аппарат на многие километры по поверхности Титана, автоматически прокладывая маршрут к различным районам. Аппарат создан для забора образцов поверхностного материала и их анализа внутри винтокрылой машины научными приборами.

Чрезвычайно амбициозно

В двухдневном собрании принял участие Скот Рафкин, директор факультета космических исследований Юго-Западного исследовательского института (SwRI), планетолог и специалист по атмосферам. Саммит проходил на площадках Отдела науки и исследования Солнечной системы SwRI.

"Все понимали, что отправка людей на Титан – чрезвычайно амбициозная задача. Но история показывает, что величайшие достижения в исследованиях начинаются тогда, когда люди готовы стремиться к целям, кажущимся недостижимыми", – заявил Рафкин.

Поделившись своими личными мыслями, он отметил, что саммит стал "началом долгосрочных усилий, чтобы вообразить и в конечном счёте достичь чего-то поистине преобразующего".

Титан – один из самых притягательных миров Солнечной системы, сказал Рафкин; это место с реками, озёрами, погодой, дюнами и сложной химией, не похожее ни на что известное нам. Стремление к пилотируемому исследованию Титана, по его словам, создаёт долгосрочную основу и придаёт научную цель, выходящую за пределы Луны и Марса.

"Это не вопрос физики"

Рафкин отметил, что нацеленность на Титан также ускорит развитие технологий, необходимых не только для исследования этого спутника, но и для путешествий по всей Солнечной системе.

"Пилотируемое исследование Титана – это не вопрос физики, – подчеркнул Рафкин. – Это вопрос времени, технологий и приверженности. Мы понимаем большинство основных вызовов. Мы знаем многие из остающихся критических научных и инженерных пробелов".

Каждый прорыв в двигательных установках, энергосистемах, производстве, робототехнике, вычислениях, системах жизнеобеспечения и связи, по словам Рафкина, приближает Титан, одновременно открывая возможности для исследования всей Солнечной системы.

Не все решения существуют сегодня, продолжил Рафкин, но путь вперёд становится всё яснее.

Начало движения

"Некоторые шаги можно предпринять уже сейчас – например, отправить орбитальный аппарат, чтобы лучше изучить систему Титана, – заявил Рафкин. – Другие возможности потребуют десятилетий или даже поколений разработки. Задача огромна, но достижима".

Рафкин подчеркнул, что саммит был не о планировании конкретной миссии.

"Речь шла о начале движения. Если освоение космоса нас чему-то и научило, так это тому, что амбициозные цели ускоряют инновации способами, которые мы не можем полностью предсказать. Пункт назначения – Титан, но вкладываемся мы в самих себя", – заключил он.

Второй саммит "Люди на Титане", по словам Хендрикс, намечен примерно на дату запуска миссии NASA "Dragonfly" в 2028 году.

Ранее УНИАН сообщал, что одна планета должна была погибнуть еще миллиарды лет назад.

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