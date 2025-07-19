Некоторые продукты могут неождианно взорваться или заискрить во время нагревания.

Микроволновая печь – это практически необходимая техника на кухне, которая здорово облегчает жизнь и помогает быстро разогреть или приготовить еду. Тем не менее, как пишет EatingWell, есть продукты, которые нельзя ставить в микроволновую печь из-за риска для здоровья, беспорядка на кухне или даже взрыва.

Ниже приводятся 8 продуктов, которые лучше не разогревать в микроволновке во избежание последствий.

1. Виноград

"При разогреве винограда в микроволновой печи происходит удивительная реакция. Особенно это происходит, когда виноград разрезают пополам, но он всё ещё держится на кожуре. Создаётся плазма, похожая на маленькое пламя. Все дело в том, что микроволновые печи неравномерно прогревают пищу", — говорит диетолог Габриэль Макграт.

Видео дня

2. Сырые яйца в скорлупе

"Доказано, что цельные сырые яйца взрываются при нагревании в микроволновой печи, возможно, даже во рту, как только вы их откусите", — говорит Макграт.

Поэтому разогревайте в микроволновке только приготовленные яйца, например, киш или фриттату.

3. Обработанное мясо

Под воздействием микроволнового излучения обработанное мясо образует продукты окисления холестерина (ПОХ), которые более вредны, чем обычный холестерин, и с большей вероятностью приводят к развитию атеросклероза, говорит Макграт. Таким образом, разогревая их в микроволновой печи, вы можете поставить под угрозу здоровье своего сердца.

4. Морковь

"Морковь может содержать минералы из почвы, которые могут вызывать искры в результате реакции микроволновки с металлическими материалами", — говорит она.

То же самое касается и хот-догов. "В хот-догах искрение может возникать из-за неравномерного распределения солей и добавок. Если это произошло, немедленно выключите микроволновую печь, чтобы остановить искрение, и приготовьте еду другим способом", — говорит диетолог.

5. Грудное молоко или молочная смесь

"Это опять же связано с тем, что микроволновая печь неравномерно распределяет тепло, что может привести к образованию слишком горячих точек в жидкости, что опасно для вашего ребёнка", — говорит она.

6. Сырое мясо

"Микроволновая печь может готовить пищу менее равномерно, чем обычные духовки, а некоторые виды мяса, например, курица, требуют полной прожарки", — говорит Макграт. Если вы решили готовить сырое мясо в микроволновой печи, используйте пищевой термометр, прогревая мясо в нескольких частях, чтобы обеспечить равномерное пропекание.

7. Обычная вода

"При нагревании воды в микроволновой печи нужно быть очень осторожным, так как может произойти перегрев", — говорит она. "Это означает, что температура воды поднимается выше точки кипения в так называемых "горячих точках". Это может привести к серьёзным ожогам и травмам.

8. Соусы

Как и в случае с водой, под поверхностью соусов, разогретых в микроволновой печи, могут оставаться горячие точки, которые, "взорвавшись", могут разбрызгивать соус во все стороны. Это и опасно, и грязно.

Если вы не уследили, и ваша микроволновка сильно испачкалась, то вам полезно будет узнать простой лайфхак, который позволит отмыть ее за считанные минуты.

Вас также могут заинтересовать новости: