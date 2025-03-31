Эксперты объяснили, как разогревать готовую еду в микроволновке, чтобы избежать неравномерного нагрева блюд.

Те, у кого есть микроволновка, знают, как удобно и быстро в ней готовить или разогревать блюда. Однако довольно часто еда оказывается обжигающе горячей снаружи, но недоваренной или даже все еще замороженной внутри. Почему это происходит? Оказывается, все зависит от того, на какой мощности разогревать еду в микроволновке и какое выставлять время.

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Как разогревать готовую еду в микроволновке - какую мощность и время выставить

По словам экспертов по потреблению в Which?, большинство людей неправильно используют свои микроволновки и поэтому портят вкус готовых блюд, пишет британский таблоид Express.co.uk. Если вы не хотите доставать из микроволновки холодные или полузамороженные блюда, прекратите делать эту ошибку: готовить все на полной мощности при одной и той же температуре.

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Вместо этого эксперты рекомендуют установить мощность микроволн на уровне 50% - около 400-500 Вт. Это даст возможность теплу распределиться по всему продукту, не пересушивая его края. Кроме этого, готовьте еду в два раза дольше, чем указано в инструкции - это обеспечит более равномерный ее нагрев.

По словам экспертов, это важно помнить, когда речь идет о размораживании продуктов: микроволновки на самом деле не могут растопить чистый лед, все, что они могут сделать - это нагреть воду вокруг него, которая растопит еще больше льда.

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