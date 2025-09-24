Эксперты рассказали о самых "энергоёмких" приборах в доме, за которыми следует следить.

По мере того как Европа постепенно вступает в холодное время года, многие семьи почувствуют давление растущих расходов на электроэнергию. Мы начинаем использовать больше энергии на отопление и освещение, что делает еще более важным понимание того, куда уходят наши деньги, пишет Express.

Поэтому многим людям интересно узнать, сколько они потребляют электроэнергии в течение месяца. Ключ — определить самые "прожорливые" приборы в доме и использовать их эффективнее. Эксперты по отоплению из Electric Radiators Direct назвали "вампирские" приборы, которые либо расходуют много энергии за короткое время, либо дороги, потому что работают постоянно, например холодильник.

По словам британских специалистов, самые большие энергопоглотители находятся на кухне и в подсобке. Любой прибор, который нагревает или охлаждает, скорее всего, потребляет больше всего. "Самыми прожорливыми бытовыми приборами" в средней семье из четырех человек являются крупная "белая техника", включая стиральную машину, которая обходится примерно в £375,66 (≈ 20 940 грн) в год по меркам Великобритании.

При том, что в Великобритании тарифы на электроэнергию (с октября — декабрь 2025) примерно такие:

стоимость за 1 кВт⋅ч — ~ 26,35 пенсов (≈ 14,70 грн)

Постоянная плата (standing charge) — ~ 53,68 пенсов в день (~ 30 грн)

То есть в Великобритании электричество для населения стоит примерно в 3,4 раза дороже, чем в Украине (14,70 грн против 4,32 грн). Далее расчёты указаны в соответствии с тарифом в Британии.

При ежедневной стоимости £1,03 (≈ 57 грн) и месячной £31,30 (≈ 1 745 грн) стирка становится дорогим, но неизбежным делом. Эксперты отмечают: "Помимо этого, посудомоечные машины и сушилки тоже тянут много энергии, ведь они используют горячую воду". Чтобы снизить расходы, рекомендуют стирать при низкой температуре или сушить вещи на улице в теплую погоду.

Так как холодильники должны работать круглосуточно, лучший способ снизить их среднегодовую стоимость £338,09 (≈ 18 860 грн) — купить более энергоэффективную модель. По данным Energy Saving Trust, техника класса А потребляет гораздо меньше энергии, чем класса G, а переход может сэкономить около £95 (≈ 5 300 грн) в год.

Неудивительно, что в пятерку самых дорогих приборов вошли посудомоечная машина, духовка и сушилка. Но и повседневные гаджеты тоже незаметно повышают счета. Аэрогриль, к примеру, дешевле духовки на 33%, однако оставленный в режиме ожидания добавляет к счету £4,06 (≈ 226 грн) в год. В среднем аэрогриль стоит в эксплуатации £140,87 (≈ 7 850 грн) в год против £197,22 (≈ 11 000 грн) у духовки.

Хотя эта сумма в режиме ожидания кажется небольшой, если учесть десятки приборов в доме, итог поражает.

Сколько энергии потребляется в режиме ожидания

Так называемый "энергосберегающий режим" снижает потребление, но не отключает его полностью. Эксперты предупреждают: игровые приставки и игровые ПК — настоящие "вампиры", оставлять их на ожидании обходится очень дорого.

Настольные ПК — третьи по затратам устройства в режиме ожидания, тогда как электрические плиты или лампы стоят копейки. Но чем больше таких приборов, тем быстрее растут счета. Примеры затрат в режиме ожидания:

Игровая приставка — £33,81 (≈ 1 885 грн)

Игровой ПК — £21,86 (≈ 1 220 грн)

Телевизор — £14,20 (≈ 790 грн)

Духовка — £8,11 (≈ 452 грн)

Чайник — £5,18 (≈ 289 грн)

Микроволновка — £4,96 (≈ 276 грн)

Аэрогриль — £4,06 (≈ 226 грн)

Мультиварка — £4,06 (≈ 226 грн)

Кофеварка — £2,03 (≈ 113 грн)

Стиральная машина — £1,19 (≈ 66 грн)

Посудомойка — £1,19 (≈ 66 грн)

Зарядка телефона — £1,19 (≈ 66 грн)

Электроплита — £0,61 (≈ 34 грн)

Что в квартире больше всего мотает свет (среднегодовые расходы)

Стиральная машина — £375,66 (≈ 20 940 грн)

Холодильник— £338,09 (≈ 18 860 грн)

Посудомоечная машина — £300,53 (≈ 16 750 грн)

Сушильная машина — £244,18 (≈ 13 600 грн)

Духовка — £197,22 (≈ 11 000 грн)

Аэрогриль — £140,87 (≈ 7 850 грн)

Электрочайник — £70,44 (≈ 3 920 грн)

Ранее УНИАН сообщал, что один бытовой прибор потребляет энергию, как 65 холодильников. Такой прибор есть у многих... он также продолжает потреблять электроэнергию, даже когда не работает, но остается подключенными к сети.

Кроме того, мы также рассказывали, какие приборы стоит выключать из розеток каждый вечер. Отключение таких устройств от сети позволит сэкономить до 5% на электричестве ежемесячно.

