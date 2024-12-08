Отмечается, что приверженцы здорового образа жизни зачастую демонизируют семенные масла.

Семенные масла, такие как канола и подсолнечное масло, часто используются в обработанных продуктах, например в выпечке. Некоторые сторонники здорового образа жизни говорят, что избегают семенных масел, утверждая, что содержащиеся в них жирные кислоты омега-6 токсичны и вызывают воспаление.

Издание very well health пишет, что в "ненавистную восьмерку" входят рапсовое, кукурузное, соевое, подсолнечное, хлопковое, сафлоровое, виноградное и масло из рисовых отрубей.

"Многие ультрапереработанные продукты имеют более низкую питательную плотность, но само масло действительно подверглось демонизации", - говорит Джуди Д. Саймон MS, RD, CD, зарегистрированный диетолог-нутрициолог из Медицинского центра Университета Вашингтона.

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Чем полезно масло для человека

Диетические жиры и масла содержат смесь полезных жиров - полиненасыщенных и мононенасыщенных - и менее полезных насыщенных жиров. Полиненасыщенные жиры включают омега-3 и омега-6. Жирная рыба содержит больше омега-3, а масла семян - больше омега-6.

Американская ассоциация сердца рекомендует употреблять мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры, например, из масел семян, орехов и тофу, вместо насыщенных или трансжиров.

"Исследования показывают, что потребление полиненасыщенных жиров на протяжении многих лет коррелирует с более низким риском смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и рака, поэтому они оказывают положительное влияние на здоровье", - говорит Саймон.

Исследования показали, что потребление линолевой кислоты, основной омега-6 в масле семян, не приводит к увеличению маркеров воспаления в крови. Линолевая кислота может помочь снизить риск сердечных заболеваний.

"Опасения по поводу того, что омега-6 вызывают воспаление, часто преувеличиваются и не подкрепляются широкомасштабными доказательствами", - говорит Грейс Дероча, RDN, CDCES, MBA, дипломированный диетолог-нутрициолог из Детройта и представитель Академии питания и диетологии.

Окисление - еще одна причина, по которой некоторые люди решают избегать семенных масел. Под воздействием тепла и света ненасыщенные жирные кислоты окисляются и образуют свободные радикалы. Ненасыщенные жирные кислоты, особенно линолевая кислота, окисляются быстрее, чем насыщенные жиры.

Что вреднее масло или смалец

Семенные масла, как и все жиры, содержат 9 калорий на грамм, в то время как источники белка и углеводов - 4 калории на грамм.

"Чрезмерное потребление калорийных продуктов, в том числе содержащих семенные масла, может способствовать избытку калорий и, как следствие, набору веса", - говорит Дероча. - "Большая часть критики в адрес семенных масел связана с их широким использованием в ультрапереработанных продуктах, таких как жареные закуски, выпечка и фастфуд, которые содержат много калорий, мало питательных веществ и легко перевариваются. Именно общая структура питания, а не наличие семенных масел, способствует набору веса".

Использование говяжьего жира также является одним из вариантов. Говяжий смалец - это вид топленого жира, получаемого в результате обработки жировых тканей коров. В нем содержатся в основном насыщенные и мононенасыщенные жирные кислоты и лишь небольшое количество полиненасыщенных жиров.

Семенные масла содержат мало насыщенных жиров. Одна столовая ложка масла канолы содержит менее 1 грамма насыщенных жиров, такое же количество подсолнечного масла - 1,36 г, но одна столовая ложка говяжьего смальца содержит более 6 г насыщенных жиров. Другими словами, 3 ст. ложки говяжьего смальца почти достигают рекомендуемой нормы в 20 г насыщенных жиров в день. Американская ассоциация сердца рекомендует не превышать ежедневную норму насыщенных жиров, не более чем на 13 г.

"Смалец более термостабилен благодаря высокому содержанию насыщенных жиров, которые противостоят окислению во время жарки", - говорит Дероча. "Хотя окисление представляет собой меньшую проблему, высокое содержание насыщенных жиров может не соответствовать рекомендациям по сохранению здоровья сердца при длительном употреблении в больших количествах".

У людей, которые хотят избежать использования масел из семян, есть и другие варианты, например, оливковое, авокадо и арахисовое масла с высоким содержанием мононенасыщенных жиров.

Ранее УНИАН писал, какое масло безопасно для жарки.

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