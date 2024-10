Отмечается, что оба масла полезны, но имеют некоторые отличия.

Когда речь заходит о выборе полезного масла, на первом месте часто оказываются масло авокадо и оливковое масло. Оба богаты полезными для сердца жирами и обладают целым рядом полезных свойств.

Издание Eat This, Not That пишет, что хотя происхождение каждого из масел различно, но процесс их производства схож, особенно нерафинированных масел.

Сара Глински, диетолог рассказала, что если говорить о питательном составе масла авокадо и оливкового масла, то они имеют много общего.

Питательность масло авокадо (на 1 ст. л.):

Калории: 124

Всего жиров: 14 г

Насыщенные жиры: 1,6 г

Ненасыщенные жиры: 11,8 г (мононенасыщенные жиры: 9,9 г, полиненасыщенные жиры: 1,9 г)

Витамин Е: 2,9 мг

Масло авокадо богато мононенасыщенными жирами, особенно олеиновой кислотой. Оно также богато витамином Е, содержащим дополнительно один грамм на столовую ложку по сравнению с оливковым маслом.

Питательность оливкового масла (на 1 ст. л.):

Калории: 119

Всего жиров: 13,5 г

Насыщенные жиры: 1,9 г

Ненасыщенные жиры: 11,3 г (мононенасыщенные жиры: 9,9 г, полиненасыщенные жиры: 1,4 г)

Витамин Е: 1,9 мг

Оливковое масло богато мононенасыщенными жирами и, как и масло авокадо, содержит от 70 до 80 % олеиновой кислоты. Оно также является отличным источником антиоксидантов, таких как полифенолы и витамин Е.

Польза для здоровья

Исследование, в котором приняли участие более 93 000 человек, показало, что у тех, кто потреблял мононенасыщенные жиры из растительных продуктов, таких как оливковое масло и авокадо, был более низкий уровень смертности от рака и сердечных заболеваний.

Преимущества масла авокадо

В небольшом исследовании, в котором приняли участие 13 человек, участники ели высококалорийную пищу с высоким содержанием жиров либо со сливочным маслом, либо с маслом авокадо. После еды были измерены некоторые показатели крови. Выяснилось, что у людей, которые ели пищу с маслом авокадо, уровень триглицеридов, общего холестерина и холестерина ЛПНП, молекул воспаления и сахара в крови был значительно ниже, чем у тех, кто ел пищу с маслом.

Благодаря высокому содержанию витамина Е масло авокадо может также способствовать здоровью кожи. Более старое исследование с участием 13 человек с хроническим бляшечным псориазом показало, что крем, содержащий масло авокадо и витамин B12, эффективен для долгосрочного лечения.

Польза оливкового масла

Оливковое масло содержит противовоспалительные полифенолы, которые могут снизить риск некоторых хронических заболеваний, таких как болезни сердца и рак. Они также могут защитить от нейродегенеративных заболеваний и остеопороза.

Систематический обзор и мета-анализ, посвященный изучению влияния потребления оливкового масла на хронические заболевания, показал следующее:

на 16% снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний на каждые 25 граммов оливкового масла, потребляемого ежедневно;

относительный риск развития диабета 2 типа снижается на 22% на каждые 25 граммов оливкового масла в день;

обратная связь между потреблением оливкового масла и смертностью от любой причины.

Исследования также показывают, что употребление оливкового масла может способствовать улучшению работы мозга и защищать от снижения когнитивных способностей.

Какое масло полезнее

Оба масла содержат полезные для сердца жиры и обладают рядом других полезных свойств. В масле авокадо немного больше калорий и витамина Е. Кроме того, у него более высокая точка дымления, что делает его более подходящим для приготовления пищи на сильном огне.

С другой стороны, оливковое масло, особенно экстра-вирджин, содержит противовоспалительные полифенолы и является основным продуктом средиземноморской диеты. Оно связано со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и снижения когнитивных способностей.

