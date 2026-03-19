'Лучший танк' Путина: почему элитные Т-90М внезапно исчезли с фронта в Украине

Российские Т-90М всё реже появляются на передовой в Украине из-за потерь, фатальных конструктивных недостатков и перевода элитных танков в резервные формирования.

Российские элитные танки Т-90М "Прорыв" все реже появляются на передовой войны в Украине, что свидетельствует о кардинальных изменениях в российской бронетанковой доктрине на 2026 год. Хотя президент Владимир Путин продолжает называть Т-90М "лучшим танком в мире", на практике потери из-за современных дронов, противотанковых ракет и конструктивных недостатков заставили Кремль переводить их в резервные формирования, пишет 19FortyFive.

Производство растет, но боевое использование падает

Завод "Уралвагонзавод" производит Т-90М рекордными темпами – от 60–70 танков в 2022 году до более 250 единиц в 2025 году. Однако на поле боя их становится все меньше: часть машин хранится в резерве, чтобы избежать быстрых потерь. По оценкам трекеров, к началу 2026 года уже было потеряно более 150 Т-90М.

Смертельные конструктивные недостатки

Танки Т-90М оснащены автоматом заряжания, из-за чего боеприпасы хранятся внутри башни. Это создает эффект "разбития в коробке": любое попадание, даже непрямое, может привести к взрыву башни и гибели экипажа. Именно из-за таких конструктивных недостатков современные удары FPV-дронов и западные противотанковые системы оказываются смертельными для российских бронемашин.

За последние месяцы россияне сократили использование Т-90М в штурмовых операциях и установили системы подавления дронов на танках Т-90М, Т-80БВМ и Т-72Б3. Это позволяет сохранять технику для резервных формирований и стратегических ударов.

Сравнение с западными танками

В отличие от западных танков Leopard 2A6 и M1A2 Abrams, Т-90М имеет меньшую броневую защиту, но компенсирует это маневренностью и электронными средствами противодействия. Его преимущество – экономичность и быстрое масштабирование производства по сравнению с дорогими платформами вроде "Арматы".

Издание подытожило, что Т-90М быстро приобретает репутацию "вымирающего вида" на поле боя в Украине. Массовые потери из-за современных технологий, недостаточного опыта экипажей и конструктивных ограничений заставляют Кремль сохранять новейшие танки для резерва и стратегических операций, вместо массовых штурмов фронта.

Вас также могут заинтересовать новости: