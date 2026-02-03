'За кулисами все ужасно': в Forbes рассказали, что не так с единственным танковым заводом РФ

Российские пропагандисты часто публикуют изображения танков Т-90М на полигонах.

Уралнвагонзавод является единственным танковым заводом России, который имеет очень противоречивые сообщения об объемах своего производства, в частности о количестве современных танков Т-90М "Прорыв", которые он производит. Поэтому в Forbes выяснили, действительно ли производство таких танков выросло до 250 в год, как уверяют россияне.

"Мы не можем подсчитать количество танков, сходящих с конвейера. Но мы можем посмотреть на компанию УВЗ, которая управляет заводом. Если смотреть исключительно на открытые данные из России, то все указывает на то, что за кулисами все идет ужасно плохо. Есть серьезные проблемы с поставщиками, клиентами и персоналом. Единственным положительным моментом является то, что, поскольку завод принадлежит государству, он не обанкротится, а может бесконечно продолжать работать в режиме "зомби", - объясняют в материале.

Как отмечают в издании, сейчас деньги являются большой проблемой для завода. Компания выжила после угрозы банкротства в 2016 году только благодаря помощи правительства, однако и сейчас ситуация выглядит не лучшим образом.

"Многие ее поставщики, в частности Румянцевский машиностроительный завод, Челябинский тракторный завод и металлургический комбинат "ММК", подают на УВЗ в суд за неуплату счетов. ММК начал постоянный поток судебных исков с целью взыскания долгов", - рассказали в Forbes.

Кроме того, компания имеет финансовый спор с правительством, поскольку приняла оплату за разработку пяти неопределенных "технологий мирового класса", которые так и не были поставлены. В декабре суд обязал компанию вернуть деньги за невыполнение контракта.

"Нехватка наличных средств может означать две вещи. Бизнес может быть убыточным даже в военное время, что свидетельствует о серьезной коррупции, плохом управлении или и том, и другом, как это было в 2016 году. Или же бизнес может быть прибыльным, но УВЗ может иметь проблемы с денежными потоками, поскольку не получает платежей от Министерства обороны, как это произошло с другими поставщиками. Однако, учитывая стремительное падение российской экономики, платежи не станут быстрее", - отметили в публикации.

В то же время российские пропагандисты часто публикуют изображения Т-90М на полигонах, на выставках или в приграничных зонах. Однако можно заметить, что в основном на фото изображен только один танк.

"Создается впечатление, будто Россия пытается сделать так, чтобы несколько разрозненных машин выглядели как большое количество. Те, что видны в зонах боевых действий, покрыты дополнительной броней, похожей на ежа, в отчаянной попытке защитить их от дронов", - объяснили в Forbes.

Однако, как пишут журналисты, новые Т-90М, скорее всего, не появляются на фронте. По информации базы данных Warspotting, в январе не было потеряно ни одного, а в декабре - только один.

"Возможно, где-то существует невидимая сила скрытых Т-90М, как утверждают некоторые, хотя другие относятся к этому с глубоким скептицизмом. УВЗ, возможно, выпускает их с высокой скоростью, несмотря на проблемы с поставщиками, персоналом и санкциями, и достигает, казалось бы, невозможного - производит больше танков с меньшим количеством людей и машин. И, возможно, есть более серьезные проблемы, финансовые и другие, которые еще не стали публичными", - добавляют в публикации.

Ранее военный эксперт Сергей Грабский рассказал, как Россия совершенствует "Цирконы". Он отметил, что эта ракета для России относительно новая и, несмотря на все усилия и средства, которые были потрачены, она все же далека от идеала при запуске.

"Поэтому противник использует их так дозированно, но постоянно. Это делается для того, чтобы уточнить некоторые параметры и сделать эти ракеты более точными, более смертоносными", - отметил Грабский.

В то же время эксперт по системам РЭБ и связи Сергей Бескрестнов сообщил, что россияне придумали новый способ использования дронов "Гербера". По его словам, оккупанты впервые использовали БПЛА в роли носителя FPV-дрона.

Эксперт добавил, что пока непонятно, насколько этот случай получит применение, но все должны быть предупреждены.

