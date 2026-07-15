Учёные научно определили, как выглядит эталон женской и мужской привлекательности

Самые известные красавицы и красавцы мира идеально вписываются в эталон, определённый учёными.

Хотя широко распространено мнение, что красота – дело вкуса, новое научное исследование свидетельствует о том, что существуют определенные черты лица, которые большинство людей склонно оценивать как привлекательные. Об этом пишет DailyMail.

Издание ссылается на выводы международной группы исследователей, которая проанализировала 601 трехмерное сканирование человеческих лиц.

Ученые привлекли к исследованию молодых взрослых в возрасте от 21 до 35 лет. Для каждого участника была создана высокоточная 3D-модель лица, а его геометрия была описана с помощью 1021 цифровой контрольной точки. После этого шесть независимых экспертов – трое мужчин и трое женщин – оценивали привлекательность каждого лица по шкале от 0 до 100 баллов.

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Анализ показал, что наиболее четкие закономерности прослеживаются в отношении женских лиц. Исследователи установили, что более высокие оценки получали женщины с более узким лицом, менее выраженным объемом щек, более полными губами и более четкими контурами. Кроме того, положительно воспринимались более узкий нос и немного более выступающий его кончик.

Что касается мужчин, результаты оказались менее однозначными. Но в целом более высокие оценки чаще получали лица с выразительной нижней челюстью, более угловатыми чертами и четкими контурами.

В то же время авторы работы предостерегают от чрезмерного упрощения выводов. "Привлекательное лицо определяется не одним идеальным носом или челюстью, а естественной гармонией многих черт лица", – отметили исследователи.

Как отмечает Daily Mail, психологи также напоминают, что оценка внешности не ограничивается одной лишь анатомией. Человеческий мозг формирует первое впечатление о собеседнике буквально за считанные мгновения, а на восприятие красоты влияют не только биологические факторы, но и жизненный опыт, культурная среда и привычка к определенным типам внешности.

В итоге исследователи считают, что полученные результаты могут быть полезны для ортодонтов, челюстно-лицевых хирургов и пластических хирургов. В то же время они подчеркивают, что никакой универсальной "формулы красоты" не существует, а привлекательность остается сочетанием объективных особенностей лица и индивидуального человеческого восприятия.

Со своей стороны журналисты DailyMail пришли к выводу, что под формулу красоты, полученную учёными, подпадают знаменитости, которых многие считают эталонами привлекательности. Так, среди женщин были названы киноактриса Марго Робби и фотомодель Эльза Хоск, а среди мужчин – фотомодель Дэвид Генди и киноактёр Генри Кавилл.

Другие интересные научные исследования

Как писал УНИАН, физики из Бирмингема создали лабораторную "мини-вселенную", где течение времени определялось внутренними изменениями квантовой системы, а не внешними часами. В эксперименте сверххолодные атомы были разделены на две области, и изменения их распределения воспроизводили течение времени, связанное с ростом энтропии.

Это стало первым контролируемым доказательством того, что время может возникать как следствие внутренней эволюции системы, открывая новые возможности для исследования процессов ранней Вселенной.

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