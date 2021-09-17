Парочка не стеснялась даже многочисленных зрителей в виде других пассажиров.

Пассажиры крупнейшего лоукостера Европы Ryanair стали свидетелями публичного полового акта на многокилометровой высоте над землей.

Об этом сообщает Daily Star.

Видео непристойных действий влюбленной пары опубликовали в соцсетях ранее на этой неделе, но на борту какого именно рейса произошел инцидент, не указывается.

На снятых кадрах видно, как мужчина держит в руках напиток, сидя на сидении самолета, а его соседка качает головой возле его промежности. Когда женщина оторвалась от своего занятия, пара начала страстно целоваться.

Очевидно, ролик был снят другим пассажиром, сидевшим через проход от похотливой пары.

Читайте такжеВверх ногами в мини-юбке: стюардессы устроили флешмоб с акробатическими трюками на борту (видео)"Это позволено этическими правилами Ryanair. Учту это при следующем бронировании", - подписал ролик его автор Алан Уайт.

Реакция членов экипажа на публичный секс на борту лайнера осталась неясной, однако согласно публичным правилам авиакомпании, пассажиров, нарушающих общественный порядок, могут принудлительно высадить из самолета.

Ранее УНИАН сообщал о стюардессе авиакомпании British Airways, которую заподозрили в проституции на борту самолета. На секретной странице в соцсетях, женщина продавала свое нижнее белье, публиковала откровенные снимки и даже предлагала интимные услуги, в том числе и во время полета.

Автор: Станислав Кожемякин