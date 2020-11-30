Стюардессу авиакомпании British Airways заподозрили в проституции на борту самолета.
Читайте такжеВверх ногами в мини-юбке: стюардессы устроили флешмоб с акробатическими трюками на борту (видео)Об этом сообщает The Sun.
Отмечается, что неизвестная бортпроводница завела страницу в соцсетях, на которой предлагает оказать интимные услуги, в том числе и во время полета, продает свое нижнее белье по 25 фунтов стерлингов, а также публикует откровенные фотографии в форме и без нее.
На фото она позирует с задранной юбкой, то в чулках, прижав ноги к груди.
«Дорогой пассажир, я ваше развлечение в полете. Что бы вы хотели, чтобы я сделала?» - говорится в подписи к одному из таких снимков.
При этом она также признавалась, что вступала в интимную связь с пилотами, напиваясь с ними.
По данным таблоида, стюардесса рассказала, что берет за дополнительные услуги предоплату в размере 50 фунтов стерлингов.
После огласки British Airways начала служебное расследование.
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