Пассажирка склоняла мужчин к сексу на борту самолета и поплатилась

Пассажирка склоняла нескольких мужчин к сексу и требовала, чтобы они отправились с ней в туалет.

20-летняя пассажирка авиакомпании Etihad Деми Бертон поплатилась за пьяный дебош на борту самолета.

Она поднялась на борт в нетрезвом виде и продолжила употреблять спиртное в начале полета, сообщает Fox News.

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Позже туристка склоняла нескольких мужчин к сексу и требовала, чтобы они отправились с ней в туалет, из-за чего бортпроводники отказали ей в выпивке. Тогда Бертон напала на членов экипажа и нескольких пассажиров.

После посадки невменяемую пассажирку передали представителям власти. В суде она заявила, что перебрала с алкоголем, поскольку пыталась снять стресс. Тем не менее она получила 6 месяцев тюремного заключения.

Ранее порноактрисы в образе экипажа самолета устроили откровенную фотосессию в самолете Vickers Viscount, представленном в английском музее авиации региона Мидленд.