Эксперт по путешествиям назвал 5 'адских' городов, куда бы никогда в жизни не вернулся

Он назвал городок Ойя на Санторини "воплощением ада".

Эксперт по путешествиям Лукас Бранкатисано, известный как @alocalguide_ в Instagram, побывал уже в 60 странах и часто делится советами для путешественников, опытом и видеороликами о своих зарубежных приключениях.

Как пишет Mirror, в одном из последних видеороликов он назвал пять городов, которые он посетил во время своих путешествий, в которые он "никогда не вернулся бы, даже если бы от этого зависела его жизнь".

1. Нью-Дели, Индия

Лукас описал индийскую столицу как "совершенно новый уровень перенасыщения информацией", заявив, что там загрязнение воздуха, шум, автобусы, гудки и коровы на дорогах, и утверждая, что небо "заполнено смогом".

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"Остальная часть Индии местами просто прекрасна, но Нью-Дели… не для меня, я думаю, я никогда туда не вернусь", - заявил он.

2. Леон, Никарагуа

Путешественник описал Леон как "потный и опасный ночью". Лукас сказал, что сама Никарагуа фантастическая, и он отлично провел там время в 2024 году, но ему не понравилось в Леоне.

3. Ойя, Санторини

Лукас назвал это место "воплощением ада", и призвал туристов не ездить туда, потому что там "очень плохо".

"Летом можно обгореть на солнце, 1000 селфи-палок, и все делают одно и то же фото заката… Вы можете просто посмотреть это в интернете, вам не нужно ехать и фотографировать", - советует он.

4. Пномпень, Камбоджа

Лукас сказал, что он был в Пномпене в Камбодже "очень давно", но все, что он помнит, это очень застроенный город с множеством шиномонтажных мастерских и "ничего особенного".

"Я могу ошибаться, и, пожалуйста, дайте мне знать в комментариях, если я ошибаюсь, потому что в Пномпень, возможно, я бы вернулся", - сказал он.

5. Бенидорм, Испания

Он назвал Бенидорм "адом", добавив, что там в каждом меню есть английский завтрак, повсюду куча британцев.

"Если вы в Испании и собираетесь в Бенидорм, вам нужно переосмыслить все жизненные решения, которые вы приняли до этого момента, потому что вы не в том месте", - считает он.

Ранее был объявлен список стран с самыми чистыми пляжами в мире. Испания уже второй год подряд удерживает мировое лидерство, на втором месте Греция, а замыкает тройку лидеров Турция.

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