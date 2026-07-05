Каждая женщина в таком возрасте обязана "держать руку на пульсе".

Беречь здоровье нужно смолоду, и чем старше становится человек - тем большее внимание себе советуют уделять врачи. Рассказываем, какие анализы нужно сдать женщинам после 40 и какие обследования пройти, чтобы точно знать, в каком состоянии находится организм и не пропустить симптомы опасных заболеваний.

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Какие обследования нужно проходить женщинам - список

Доктор Франческо Ло Монако, кардиолог-профилактик и основатель Национальной кардиологической клиники в Лондоне в интервью для британского издания Express рассказал, какие обследования нужны для сердца в обязательном порядке и почему это важно. По его словам, заболевания сердца и сосудов - одна из самых распространенных причин смерти среди женщин, однако многие из них даже не подозревают, что находятся в группе риска.

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Его слова подтверждаются данными Британского фонда сердца (BHF) - согласно официальным отчетам специалистов, основной причиной инфарктов становится ишемическая болезнь сердца, но многие женщины игнорируют явные признаки болезни или описывают их как менее выраженные, чем у мужчин.

Регулярные обследования, говорит врач, необходимы, чтобы выявить проблему на ранней стадии, зачастую - еще до появления симптомов тех или иных болезней. Отслеживая состояние своего здоровья, женщины могут предупредить развитие инфаркта, инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний. Франческо Ло Монако объяснил, что все четыре обследования, рекомендованные им, обязательны для женщин после сорока лет, а те, у кого в семейном анамнезе есть случаи преждевременных сердечно-сосудистых заболеваний, осложнений беременности, аутоиммунных заболеваний или ПМС, должны проводить такие диагностики в более раннем возрасте.

Артериальное давление

Доктор Ло Монако убежден, что измерение артериального давления - важное обследование, с помощью которого можно выяснить, в каком состоянии находится организм. Например, высокое давление может указывать на гипертонию, что в свою очередь приводит к затвердению или сужению артерий, а в результате - к инфаркту или инсульту. "Высокое давление не имеет очевидных симптомов, поэтому его следует проверять как минимум раз в год, а если результаты повышены или находятся на грани нормы, то чаще", - добавил специалист.

Липидный профиль

Липидный профиль – это анализ, измеряющий уровень холестерина. Высокий уровень холестерина может повысить риск инфаркта или инсульта. Доктор Ло Монако сказал, что анализ на холестерин следует проводить каждые пять лет, если результаты в норме, или чаще, если результаты отклоняются от нормы или пациент относится к группе высокого риска.

Уровень глюкозы и гликированный гемоглобин

Анализы на уровень глюкозы натощак и гликированный гемоглобин измеряют уровень сахара в крови и являются распространенными способами определения наличия диабета. Врач рекомендует проводить такие обследования каждые три года, если результаты нормальные, или ежегодно, если у пациента преддиабет или он попадает в группу высокого риска

ИМТ

Измерение индекса массы тела помогает определить, какой вес у человека - недостаточный, нормальный или избыточный. Доктор Ло Монако также советует раз в год измерять окружность талии. Если обхват больше 88 см, риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, по мнению врача, возрастает.

Эксперт также озвучил факторы риска, из-за которых человек может быть более уязвимым к сердечно-сосудистым заболеваниям. В список попали:

гипертония;

высокий уровень холестерина;

диабет;

курение;

ожирение;

малоподвижный образ жизни;

наследственность.

Дополнительно он сказал, что существуют также специфические для женщин факторы риска, которые часто упускаются из виду, включая осложнения беременности, такие как преэклампсия и гестационный диабет, ранняя менопауза, полиэндокринно-метаболический синдром яичников, аутоиммунные заболевания и история лечения рака молочной железы".

"Психологические и воспалительные факторы также имеют значение. Хронический стресс, депрессия и тревога, плохое качество сна и хронические воспалительные заболевания также заслуживают медицинского внимания в рамках оценки риска сердечно-сосудистых заболеваний", - добавил кардиолог.

Кроме того, какие обследования нужно проходить, доктор Ло Монако также перечислил симптомы сердечного приступа, которые многие женщины упускают из виду. По его словам, каждой пациентке он говорит одно и то же: "Если вы испытываете необъяснимую, постоянную усталость, которая для вас не является нормой, особенно если она сопровождается одышкой, тошнотой или дискомфортом в верхней части тела, не игнорируйте это. Позвоните своему врачу. Если неприятные ощущения усиливаются или возникают внезапно, лучше вызвать "скорую".

Дополнительно он назвал и другие "тревожные" симптомы, которые нельзя игнорировать. К ним относятся одышка (особенно если ее раньше не было или она усилилась), боль в челюсти, шее, плечах, спине или верхней части живота, тошнота или рвота в сочетании с дискомфортом в верхней части тела, головокружение или предобморочное состояние, холодный пот и полное понимание того, что с вами что-то не так.

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