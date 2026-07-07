26-летняя украинская певица разорвала помолвку с известным блогером

О разрыве пара сообщила в Instagram.

Украинская певица Кристина Христонько и блогер Игорь Розумяк разорвали помолвку. Об этом исполнительница сообщила в своем Instagram в stories.

"Мы разошлись с Игорем. Хочу на этой stories закончить нашу историю. Мы многое вместе прошли. Но все пришло к концу. Прошу не вспоминать мне ничего о нем, не писать о его дальнейшей жизни и прочее, потому что прохожу сейчас сложный этап", - отметила певица.

При этом Христонько добавила, в каких отношениях они с Розумяком остались после разрыва.

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"Мы разошлись как взрослые люди. У каждого свой путь сейчас. Благодарю его за все. За опыт. За все пройденное вместе. Прошу не обижать никого из нашей пары. Не придумывать и не догадывать. Все останется только между нами двумя. Мы остались в нормальных отношениях", - написала она.

Похожую stories в Instagram опубликовал и Розумяк.

"Мы разошлись с Кристиной. Хочу этой stories поставить точку в нашей истории. Мы многое прошли вместе, но каждая история когда-то завершается. Прошу не писать мне о ее личной жизни и не писать ей о моей. Мы разошлись как взрослые люди, без лишних конфликтов. У каждого из нас сейчас свой путь. Благодарю Кристину за все, что было между нами. За опыт, поддержку и все моменты, которые мы прожили вместе. Прошу никого не винить, не придумывать причин и не строить слухи. Произошедшее между нами остается только между нами. Желаю ей только всего наилучшего. Мы остались в нормальных человеческих отношениях. Тема закрыта", - отметил блогер.

Напомним, как писал УНИАН, Кристина Христонько и Игорь Розумяк обручились в декабре 2024 года после нескольких лет отношений.

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