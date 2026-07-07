ЕС отложит введение новых правил въезда из-за хаоса в аэропортах, – FT

Один из источников отметил, что в ETIAS до сих пор остаются "некоторые IТ-проблемы".

Внедрение новой онлайн-системы авторизации поездок ETIAS для въезда в Евросоюз, вероятно, отложат до следующего года. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собеседников, знакомых с ситуацией.

Причиной возможного отсрочки стало то, что запуск отдельной электронной системы пограничного контроля создал трудности для путешественников. Речь идет о технических сбоях и в целом медленном внедрении новой электронной системы въезда/выезда (EES), которая требует от граждан стран, не входящих в ЕС, сканирования отпечатков пальцев и изображения лица при пересечении границы.

Из-за этих проблем в некоторых аэропортах и на наземных пунктах пропуска образовались длинные очереди, а представители авиационной отрасли предупредили о риске возникновения проблем во время летнего сезона. Агентство EU-Lisa, отвечающее за внедрение ETIAS, признало, что запуск системы до конца этого года, как планировалось, больше не является реалистичным.

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По данным FT, в середине июня правление EU-Lisa обсуждало перенос запуска системы на более поздний срок. Два собеседника отметили, что правление вновь соберется в сентябре, чтобы определить новый график. Представитель агентства подтвердил, что 17 июня правление действительно рассматривало вопрос о вводе ETIAS в эксплуатацию, но "с тех пор никаких дальнейших решений по этому вопросу не принималось".

За определение даты запуска системы отвечает Европейская комиссия, однако она сможет сделать это только после того, как EU-Lisa успешно завершит тестирование ETIAS. Один из собеседников, знакомый с ходом обсуждений, отметил, что в ETIAS до сих пор остаются "определенные IТ-проблемы".

"Сначала нужно навести порядок с EES, а уже потом запускать еще одну систему, которая снова удвоит очереди", – цитирует его слова Financial Times.

Европейский комиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер в письме к руководителям авиакомпаний возложил ответственность за проблемы с запуском системы въезда/выезда на правительства стран-членов.

"Другие факторы, не связанные с EES, такие как недостаточное количество персонала или отсутствие надлежащей инфраструктуры, также могли стать причиной задержек", – отметил Бруннер в письме, с которым ознакомилась газета.

Несколько чиновников ЕС отметили, что не удивлены трудностями EU-Lisa с соблюдением графика, ведь агентство одновременно управляет EES, ETIAS и еще рядом пограничных информационных систем. Один из чиновников предположил, что задержка вряд ли будет длительной.

"Если они не успевают, то просто попросят ещё один квартал или ещё месяц", – сказал он.

Впрочем, другой источник FT, знакомый с ходом обсуждений, считает, что запуск системы в этом году является "иллюзорным".

Справка УНИАН. ETIAS – это система для въезда граждан, которым не нужна виза, путешествующих в любую из 30 стран-членов Европейского Союза.

Система ETIAS будет работать по принципу американской ESTA. Она охватит около 1,4 млрд граждан стран, имеющих право на безвизовые краткосрочные поездки в Евросоюз, в том числе и украинцев. Разрешение привязывается к паспорту путешественника и действует три года или до момента истечения срока действия паспорта.

Перед поездкой путешественники должны будут подать онлайн-заявку, пройти автоматизированную проверку безопасности и уплатить сбор в размере 20 евро. Они смогут въехать в страны Европейского Союза только после одобрения заявки и получения разрешения ETIAS.

Правила въезда в ЕС – последние новости

Авиалайнеры вынуждены вылетать с большим количеством свободных мест, ведь часть туристов не успевает на рейсы из-за длинных очередей, возникших после введения EES.

В открытом письме к президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен европейские ассоциации, представляющие аэропорты и авиакомпании, заявили, что в отдельных пунктах пропуска время ожидания пограничного контроля в часы пик возросло до пяти часов.

В связи с этим перевозчики призывают полностью приостановить работу системы на период наибольшей туристической нагрузки – в июле и августе.

Напомним, в конце прошлого года система EES уже вызвала значительные задержки в аэропортах Европы – туристы сталкивались с длинными очередями и многочасовым ожиданием, в частности в Испании и Португалии. На тот момент система была запущена лишь частично, но авиационная отрасль уже призвала усовершенствовать её работу.

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