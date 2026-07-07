Говорить о переломе в войне рано: Сырский раскрыл, к чему готовятся русские на фронте

Несмотря на успехи ВСУ, говорить о качественном переломе в ходе войны пока рано.

ВСУ имеют преимущество над россиянами, что подтверждается потерями их армии. Однако враг пытается компенсировать это численным превосходством и планирует увеличивать протяженность фронта.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время совещания по вопросам повышения качества подготовки военных. По его словам, Силы обороны поддерживают стабильно высокие показатели уничтожения личного состава армии РФ и ее техники, последовательно разрушают вражескую логистику и наносят результативные удары по объектам военной и критической инфраструктуры, прежде всего по топливно-энергетическому комплексу РФ, который обеспечивает функционирование её военной машины.

"Это свидетельствует о том, что мы действуем правильно. В то же время говорить о переломе в войне еще рано. Агрессор демонстрирует признаки истощения, однако сохраняет значительный наступательный потенциал. Он наращивает численность своих войск, продолжает массированные удары по территории Украины, увеличивает производство средств поражения, готовится к перехвату инициативы и возможным наступательным действиям на новых участках фронта", – заявил главнокомандующий.

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Он подчеркнул, что сегодня ВСУ имеют преимущество над противником в уровне подготовки, что подтверждается как ходом боевых действий, так и потерями российской армии.

"Однако враг пытается компенсировать это численным превосходством, планирует увеличивать протяженность фронта, которая уже превышает 1250 километров", – отметил Сырский.

Удары по России

Как сообщал УНИАН, Силы обороны в ночь на 7 июля нанесли удар по АО "Группа Кремний ЭЛ" в Брянске. Это предприятие ВПК является одним из ведущих производителей микроэлектроники. В частности, предприятие выпускает микросхемы, силовые полупроводниковые приборы и электронные компоненты, которые используются в системах управления, связи, радиоэлектронной борьбы и образцах вооружения.

Также в городе Сельцо Брянской области были нанесены удары по заводу "Брянский". Зафиксировано четыре взрыва в районе предприятия. Завод является важной составляющей военно-промышленного комплекса РФ. Предприятие производит порох, взрывчатые вещества и компоненты ракетного топлива, которые используются для изготовления боеприпасов и ракет, с помощью которых российские войска наносят удары по территории Украины.

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