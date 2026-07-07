Почему возникает чувство голода сразу после еды: диетолог назвала 5 причин

Периодическое ощущение голода после еды является нормальным явлением, в отличие от постоянного или неутолимого голода.

Если вам когда-нибудь приходилось отодвигать стул от обеденного стола, а через час вы уже рыскали по кухне в поисках чего-нибудь поесть, это не обязательно означает, что вы делаете что-то не так. Существует несколько распространенных причин, по которым вы можете испытывать голод после еды, пишет verywell health.

Издание отмечает, что эпизодическое чувство голода после еды является нормальным явлением, в отличие от постоянного или неутолимого голода.

По словам диетолога Лорен Паноф, к типичным причинам, по которым возникает голод после еды, относятся:

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1. Вы едите слишком быстро

Британское фармакологическое общество пишет , что вашему мозгу требуется примерно 20 минут, чтобы получить и обработать сигналы о насыщении от желудка.

Объясняется это тем, что когда вы спешите во время еды, вы уже заканчиваете есть ещё до того, как организм успевает осознать, что вы насытились.

Поэтому после еды стоит подождать не менее 20 минут, прежде чем снова подойти к холодильнику. Если нужно, установите таймер и найдите что-нибудь, что поможет вам сразу отвлечься от мыслей о еде.

2. Вы обезвожены

Гипоталамус – часть мозга, регулирующая чувство голода и жажды, – иногда может перепутать эти два сигнала.

Журнал "Journal of Nutrition & Weight Loss" отмечает, что если вы немного обезвожены, ваш организм может подать сигнал о голоде, хотя на самом деле вам нужно лишь выпить стакан воды.

В статье указывается, что если вы чувствуете голод после еды, стоит выработать привычку выпивать стакан воды. Если вам не хочется пить обычную воду, газированная вода или травяной чай также могут помочь создать ощущение сытости.

3. Ваш организм находится в состоянии стресса

Когда вы едите не из-за голода, а из-за скуки, тревоги или стресса, эмоциональный триггер не исчезает, поэтому желание поесть сохраняется даже после еды. Аналогично, как пишет Wiley, плохой сон нарушает баланс гормонов голода – грелина (который стимулирует голод) и лептина (который способствует ощущению сытости), что приводит к усилению аппетита.

Следует выяснить, испытываете ли вы физический голод или "психологический голод". Объясняется, что физический голод обычно нарастает постепенно, сопровождается ощущением пустоты или урчанием в желудке и может быть утолен различными продуктами. Психологический голод, напротив, обычно возникает внезапно, часто связан с конкретным желанием и, как правило, обусловлен эмоциями или привычкой.

4. Свою роль играют определенные гормональные факторы

Отмечается, что некоторые люди испытывают постоянный голод после еды из-за резистентности к инсулину или лептину. В таких случаях нарушается способность организма правильно сигнализировать о насыщении, из-за чего вам кажется, что никакая еда не является достаточной.

Если голод сопровождается другими симптомами, такими как необъяснимая потеря веса, чрезмерная жажда, усталость или частое мочеиспускание, не игнорируйте это. Следует отметить, что эпизодический голод после еды является нормальным явлением, но постоянный или неутолимый голод, несмотря на внесенные изменения, стоит обсудить со специалистом.

5. В вашем рационе наблюдается дисбаланс питательных веществ

Блюда, в которых не хватает белка, клетчатки и полезных жиров, обычно быстро перевариваются, из-за чего желудок снова опустошается быстрее, чем вы ожидаете.

При этом блюда с большим количеством рафинированных углеводов и добавленного сахара вызывают резкое повышение уровня сахара в крови, за которым следует его резкое падение, что может вызвать сильный голод, даже если вы потребляли достаточное количество калорий.

Обращайте внимание на сбалансированность питательных веществ в вашем блюде. Отдавайте предпочтение белку, заполняя не менее четверти тарелки продуктами, богатыми белком, чтобы замедлить пищеварение, снизить уровень грелина и повысить уровень гормонов сытости.

Еще диетолог советует заполнить половину тарелки продуктами, богатыми клетчаткой, чтобы замедлить пищеварение, стабилизировать уровень сахара в крови и увеличить объем блюда без избыточного количества калорий, а также добавить порцию полезных жиров, чтобы дольше оставаться сытыми.

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