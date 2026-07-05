Сколько яиц можно есть в неделю: эксперты назвали точную норму

Яйца полезны для нервной системы и зрения.

Яйца входят в число наиболее популярных продуктов, особенно на завтрак. Они доступны по цене, сытны и богаты белком, витаминами и минералами. В то же время желток содержит холестерин, поэтому многие задаются вопросом, сколько яиц можно съедать, чтобы это было безопасно для организма, пишет alba24.ro.

Сколько яиц можно съедать в неделю?

Для здорового человека без проблем с сердцем, без высокого уровня холестерина и без медицинских противопоказаний употребление до одного яйца в день считается безопасным.

Гарвардская клиника отмечает, что для большинства людей одно яйцо в день не увеличивает риск инфаркта, инсульта или других сердечно-сосудистых заболеваний.

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Другая рекомендация Гарварда показывает, что здоровый человек может съесть до семи яиц в неделю без вреда для организма.

Польза яиц

В одном крупном яйце содержится примерно 6 граммов белка, при этом яичные белки содержат все необходимые организму аминокислоты.

Яйца также содержат витамин B12, витамин D, витамин A, рибофлавин, селен, фосфор и холин - важный макронутриент, необходимый для правильного функционирования организма. Он играет решающую роль в поддержании здоровья печени, памяти и нервной системы.

Почему рекомендуется употреблять яйца

Холин в яйцах способствует образованию клеточных мембран и выработке веществ, участвующих в передаче нервных сигналов.

Яйца также содержат лютеин и зеаксантин, два антиоксиданта, важных для здоровья глаз. Некоторые исследования связывают умеренное потребление яиц с возможным защитным эффектом против макулярной дегенерации – заболевания глаз, которое может влиять на зрение с возрастом.

Яйца содержат холестерин, и по этой причине к ним долгое время относились с осторожностью. В крупном яйце содержится около 186 мг холестерина, большая часть которого находится в желтке. Сейчас эксперты говорят, что для большинства людей пищевой холестерин не так сильно влияет на уровень холестерина в крови, как насыщенные и трансжиры.

Кому следует обратить внимание на содержание холестерина в яйцах?

В целом людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, высоким уровнем холестерина, диабетом или другими нарушениями обмена веществ следует более внимательно относиться к количеству потребляемых желтков.

Гарвардская школа общественного здравоохранения им. Т.Х. Чана отмечает, что людям с диабетом и сердечными заболеваниями лучше всего ограничить потребление не более чем тремя желтками в неделю.

Способ приготовления также имеет большое значение. Вареные яйца, яйца-пашот или омлеты с небольшим количеством масла могут быть лучшим выбором, чем жареные яйца с большим количеством жира.

Ранее диетологи сравнили два популярных варианта завтрака - яйца и овсянку - и сказали, какой из них полезнее.

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