Редкую монету 1943 года искали десятилетиями: теперь ее снова выставляют на продажу

История этой монеты началась во время Второй мировой войны.

Одна из самых известных монет с ошибкой в американской истории снова окажется на аукционе. Компания Stack’s Bowers Galleries выставляет на продажу монету номиналом 1 цент с изображением Линкольна 1943 года выпуска, которая отчеканена на бронзовой заготовке, получившую оценку AU-55 от PCGS и сертификат CAC уровня "Gold". Об этом пишет econews.

Как отметили в Stack’s Bowers, это единственный бронзовый цент 1943 года из любого монетного двора США, имеющий сертификат Gold CAC.

"Это само по себе сделало бы ее крупным лотом. Но эта монета всегда была чем-то большим, чем просто терминология оценки и аукционные оценки. Бронзовый цент 1943 года, который часто называют "медным пенни 1943 года", стал своеобразным американским поиском сокровищ задолго до того, как большинство людей узнало, что такое ошибка штампа", - объяснили в материале.

На протяжении десятилетий обычные люди обыскивали ящики, копилки и карманную мелочь в надежде найти такую монету. Такая мечта до сих пор не покидает коллекционеров, поэтому именно это является одной из главных причин, почему такая монета постоянно попадает на первые полосы газет.

"История началась во время Второй мировой войны, когда медь считалась критически важным военным материалом. В 1943 году Монетный двор США перешел на производство центов из стали, покрытой цинком, в связи с давлением военных обстоятельств. Затем, в 1944 году, Монетный двор вернулся к бронзовым заготовкам, используя металл из использованных гильз. Где-то в этом быстром и хаотичном переходном периоде войны небольшое количество бронзовых заготовок было отчеканено с датой 1943 года и попало в обращение", - рассказали в издании.

То есть это означает, что одна из самых ценных монет Америки, вероятно, появилась из-за производственной ошибки, допущенной в один из самых интенсивных периодов промышленного развития страны.

Насколько редка эта монета?

Исследование, опубликованное Stack’s Bowers, указывает, что известное количество монет составляет 17 экземпляров из Филадельфии, 7 - из Сан-Франциско и всего 1 - из Денвера. Количество монет из Сан-Франциско имеет значение, ведь монета, выставленная на продажу, является одной из этих семи.

"Stack’s Bowers также описывает ее как одну из монет с наилучшей сохранностью, с мягким матовым блеском, почти полными деталями чеканки и лишь незначительными следами от короткого пребывания в обращении. Так что да, коллекционеры делают ставку на металл. Но они также делают ставку на сохранность, состояние и историю, которую люди повторяют из поколения в поколение", - добавляют в публикации.

Также известно, что уникальный бронзовый цент 1943-D был продан за 840 тысяч долларов на аукционе Heritage Auctions в январе 2021 года, и эта цена тоже была зафиксирована компанией PCGS. Но это не означает, что каждый бронзовый цент 1943 года достигнет такого же результата.

"Важную роль играют оценка качества, знак монетного двора, внешний вид, происхождение и время продажи. Однако это показывает, насколько сильно реагирует рынок, когда снова появляется одна из этих ошибок военного времени", - подытожили в econews.

Другие интересные материалы

Как писал УНИАН, ранее Китай изготовил материал, который в 10 раз прочнее стали. Речь идет о начале серийного производства углеродного волокна T1200.

Также сообщалось, что ученые обнаружили на Марсе черный камень, насыщенный древней водой. Этот метеорит, который, скорее всего, образовался в результате мощного удара на Марсе, датируется более чем 4,48 миллиардами лет.

