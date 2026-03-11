Искатель сокровищ отсидел 10 лет, но так и не раскрыл тайну пропавших 500 золотых монет

Суд назначил мужчине срок за решеткой, ведь инвесторы экспедиции подали на него иск.

Знаменитый в США охотник за золотом Томми Томпсон покинул федеральную тюрьму после десяти лет заключения. Искатель сокровищ отбыл срок за отказ раскрыть местонахождение 500 пропавших золотых монет из затонувшего парохода SS Central America, сообщает CBS News, вспоминая историю Томпсона.

Мужчина стал звездой новостей в 1988 году, когда его команда нашла у берегов Южной Каролины судно, которое прозвали "Золотым кораблем". Пароход SS Central America затонул во время шторма еще в 1857 году. Он унес на дно 425 человек и более 13 тонн федерального золота. Сокровище лежало на глубине более 2100 метров под поверхностью Атлантики.

Томпсон поднял золото, но затем начались судебные заседания. Инвесторы, которые финансировали экспедицию, обвинили Томпсона в мошенничестве на миллионы долларов. Поэтому Томпсон решил выбрать путь беглеца и годами скрывался от правосудия, пока его не выследили и не арестовали.

Суд требовал указать местонахождение 500 редких золотых монет, но Томпсон утверждал, что не знает, где они. Судья не поверил, и исследователя отправили в тюрьму за неуважение к суду, где он провел последнее десятилетие. Сейчас мужчине 73 года.

Защита называет такой длительный срок несправедливым. По словам представителей Томпсона, правовая ситуация должна была решиться значительно раньше. По мнению адвокатов, заключенного должны были отпустить еще в 2018 году.

Что известно о золоте с SS Central America

Сокровища с этого корабля до сих пор оценивают в космические суммы. В 2001 году один золотой слиток с него продали за рекордные 8 миллионов долларов. Позже, в 2022 году, огромный слиток Justh & Hunter ушел с молотка за 2,16 миллиона долларов. А в 2019 году на аукционе Heritage Auctions в Далласе реликвии с места трагедии реализовали на общую сумму более 11 миллионов долларов.

Какие еще сокровища нашли в других странах мира

Стало известно, что два уникальных предмета из золотого клада бронзового века из испанского города Вильена, найденные более 60 лет назад, изготовлены из железа метеоритного происхождения. Это открытие ученых свидетельствует о том, что мастера Иберийского полуострова экспериментировали с космическими материалами гораздо раньше официального начала железного века (примерно между 1400 и 1200 годами до н. э.).

А фермер из Великобритании, ища потерянный молоток в поле, случайно наткнулся на клад древнеримских монет с золотом и серебром, стоимость которого оценивается в миллионы долларов. Используя металлоискатель, фермер нашел коллекцию древних монет и ложек вместо своего инструмента.

Между тем французский Департамент подводных и морских археологических исследований изучает неповрежденный груз затонувшего торгового судна эпохи Возрождения на дне Средиземного моря. Эта находка может существенно расширить знания историков о торговле в этом регионе в период Возрождения.

