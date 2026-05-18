Дубай открыл первый в мире пляж 'только для женщин'

На пляже будут действовать строгие правила посещения.

В Дубае открылся первый в мире круглосуточный частный пляж только для женщин, где работает исключительно женский персонал и предусмотрено специальное место для ночного купания.

Как пишет The Independent, закрытый пляж Аль-Мамзар, расположенный в северо-восточной части эмирата, открылся в начале этого месяца для жителей и туристов в рамках более масштабного проекта реконструкции Аль-Мамзара, направленного на расширение пляжей и инфраструктуры Дубая.

Он оборудован ограждением, обеспечивающим приватность, строгими правилами запрета фотосъемки и "интеллектуальными системами мониторинга безопасности".

Издание напоминает, что в нескольких местах в ОАЭ уже есть пляжные зоны только для женщин или специальные дни для женщин. Однако новый пляж только для женщин – первый, обеспечивающий круглосуточный доступ.

Пляжная зона площадью 125 тысяч квадратных метров будет обслуживаться исключительно женским персоналом, включая охранников и спасателей.

Также будет оборудована детская игровая площадка, куда мальчикам будет разрешен вход только до шести лет и в сопровождении матерей.

Отдых в Дубае – последний новости

Как сообщал УНИАН.Туризм, из-за нестабильности на Ближнем Востоке после начала войны в Иране ранее мегапопулярный Дубай превратился в город-призрак.

Местные роскошные отели даже начали предлагать туристам огромные скидки, однако у многих страх все еще оказывается сильнее желания сэкономить.

Тем временем, у дубайских элитных ресторанов другая проблема – они вынуждены радикально менять меню, поскольку многие пробукты туда сложно доставить из-за транспортных проблем.

