Не болеете за 'наших'? 11 общих черт людей, которые равнодушны к спорту

У тех, кто не испытывает трепета перед голами и другими достижениями в спорте, есть своя уникальная психология.

Даже если вы всегда считали, что фанаты, орущие на экраны телевизоров во время матчей, ведут себя чрезмерно эмоционально, а сам спорт – зрелище скучное, наука говорит об обратном. Исследования подтверждают: связи, которые люди формируют с другими болельщиками и игроками команды, похожи на те, что мы разделяем с семьей.

Это мощный объединяющий опыт, который касается не только конкуренции или грубой силы – речь идет о сообществе и чувстве принадлежности, пишет Your Tango.

Вот 11 черт, которые объединяют всех людей, равнодушных к спорту

Точно так же, как существует психология любителей спорта, существует и специфическая психология людей, которые им не одержимы. И у них есть черты, которые их объединяют. От индивидуалистического склада характера до предпочтения интровертных хобби – дело не в том, что они "чего-то не понимают". Скорее, они нашли способ удовлетворить глубокую потребность в принадлежности другими способами.

1. Они находят свое сообщество в других местах

Наличие сообщества, будь то рабочий коллектив или спортивная команда, – это то, как люди культивируют чувство принадлежности. По словам исследователя Рабии Карамали, когда люди упускают возможность общаться с окружающими, они теряют ощущение собственной значимости.

Наше окружение играет важную роль в формировании общего благополучия. Но люди, не одержимые спортом и любимыми командами, находят это в других местах.

Будь то творческое хобби, компания друзей или онлайн-сообщество, позволяющее им чувствовать себя понятыми, – им не нужно притворяться или надевать маску болельщика команды, которая им безразлична, чтобы спастись от изоляции и одиночества.

2. У них сильно развито чувство индивидуальности

Люди с сильным чувством индивидуальности часто имеют свои увлечения и страсти с раннего возраста. Им не интересно притворяться, что им что-то нравится, просто чтобы слиться с массой. Они эксцентричны, уникальны от природы и индивидуалистичны.

Им не нужно принадлежать к чему-то большему, чтобы чувствовать себя целостными. Им достаточно проводить время с самими собой и ценить собственные хобби.

3. Они любят собственную компанию

По словам семейного терапевта Майкла Унгара, "племенные инстинкты" часто связывают нас и культивируют чувство принадлежности, которое заставляет "своих" (членов группы) чувствовать себя особенными и сильными. Однако у людей, не одержимых спортом, эти племенные инстинкты часто выражены слабее – их идентичность меньше привязана к тому, чтобы быть частью группы. Поэтому спорт как социальный институт их не особо интересует.

Они могут проводить больше времени в одиночестве, любят собственную компанию и формируют небольшие социальные связи, которые предотвращают одиночество. И все это без необходимости притворяться, что им что-то нравится, или подпитывать культуру, которую они не понимают, ради чувства причастности.

4. Они не поддаются поляризации

Будь то попытка выиграть спор на работе, жаркие дебаты о спортивном соперничестве или даже вклад в политическую поляризацию – исследование 2022 года показало, что люди с меньшим интересом к спорту реже впадают в менталитет "мы против них" в любых аспектах своей жизни.

В то время как спортивные фанаты могут переносить идеи о командах и победах в свою повседневную жизнь и отношения, другие люди больше заинтересованы в сотрудничестве и понимании, даже когда это не совсем комфортно.

5. Они менее азартны (менее зависимы от внешнего возбуждения)

Когда кто-то любит смотреть игру своей команды, это часто связано с тем, что он получает небольшие выбросы дофамина при каждом удачном моменте игры. Это коренится в принципах прерывистого подкрепления – тех же, что делают увлекательными игровые автоматы. Элемент непредсказуемости и неопределенности удерживает внимание и вызывает возбуждение.

Различия в дофаминовых рецепторах от человека к человеку могут влиять на то, насколько сильно кого-то волнует спорт. Именно поэтому спортивные фанаты иногда испытывают меньше проблем с психическим здоровьем (за счет регулярной дофаминовой подпитки).

Люди, равнодушные к спорту, могут быть менее эмоционально зависимы от внешних стимулов, но они также могут упускать эти маленькие радости, особенно если не получают подобного возбуждения от других развлечений.

6. Они последовательны в своем самовосприятии

Спортивным фанатам легко переключиться на эмоциональное дистанцирование, чтобы защитить свою самооценку. Если их команда выигрывает, они легко присоединяются к успеху – "мы победили". Но если команда проигрывает, они могут переложить вину и отделить себя от этой общей идентичности.

Однако часть психологии людей, не одержимых спортом, заключается в их последовательности. Они знают, что влияет на их самовосприятие, что их вдохновляет, где лежит их лояльность и какие сообщества приносят ценность в их жизнь. Они не заинтересованы в том, чтобы "отключаться" и дистанцироваться, когда ситуация становится неудобной.

7. Они черпают удовлетворение внутри себя

В то время как некоторые люди ищут внешнего подтверждения через социальные сети, другие – через отношения с тревожной привязанностью, а некоторые спортивные фанаты – через свои любимые команды, люди, равнодушные к спорту, часто находят опору внутри себя. Им не нужна победа команды, чтобы поднять настроение или повысить самооценку.

Конечно, не все болельщики ставят свой имидж и самооценку в зависимость от исхода матча, но многие позволяют этому влиять на то, насколько уверенно и защищенно они чувствуют себя ежедневно.

8. Они уверены в себе и самодостаточны

В то время как некоторые фанаты могут находить своего рода безопасность и уверенность в успехах любимой команды, люди, не интересующиеся спортом, часто находят это в самих себе. Будь то через отношения или хобби, на глубинном уровне на них меньше влияют внешние вещи, такие как спортивная команда или рекордные победы.

Хотя это может казаться едва уловимым, такая внутренняя безопасность и высокая самооценка имеют долгосрочные психологические преимущества: от лучшего психического здоровья до более значимых отношений.

9. Они умеют развлекать себя сами

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Behavioral Sciences, люди имеют разные уровни внутренней и внешней стимуляции, которые меняют частоту и интенсивность их скуки. Людям, которые смотрят спорт ради развлечения, может быть сложнее справляться со скукой и развлекать себя в моменты затишья. Те же, кто ценит уединение без постоянных отвлечений, – полная противоположность.

Конечно, все индивидуально, но по большей части психология людей, не одержимых спортом, опирается на то, чем они заполняют свое время. Комфортнее ли им со скукой? Более ли они чувствительны и внутренне защищены? Нужен ли им командный спорт как отдушина для чувства принадлежности? Обычно ответ – нет, они справляются сами.

10. Они чувствительны (сенситивны)

От более легкой сенсорной перегрузки внешними стимулами до большей эмоциональной чувствительности в повседневной жизни – вот черты, которые часто встречаются у людей, равнодушных к спорту. Спортивные игры и крики в телевизор – это слишком большой поток входящей информации, чтобы регулярно выделять для него место в своей жизни.

Они ценят одиночество, интровертные хобби и тишину, потому что это позволяет им соединиться со своим внутренним миром. Им не нужны отвлекающие факторы или тонны сенсорной стимуляции, чтобы чувствовать себя спокойно – им нужна только осознанность.

11. Развлечения меньше связаны с их личностью

От любви к оффлайн-хобби, вроде чтения и письма, до общего избегания давления масс-культуры – люди, не одержиміе спортом, не только меньше интересуются матчами, но и реже втягиваются в фан-клубы сериалов или культ знаменитостей.

Развлечения не привязаны к их идентичности намертво, и они обычно находят чувство принадлежности и общности в других, менее популяризированных сферах жизни.

