Как долго можно хранить копченый лосось после открытия: эксперты назвали признаки порчи

Эту рыбу можно добавлять во многие блюда, поэтому она пользуется популярностью.

Копченый лосось является морепродуктом, богатым необходимыми питательными веществами, такими как омега-3 жирные кислоты. Его можно есть почти с чем угодно, если вам нравится вкус этой рыбы. Однако морепродукты, к сожалению, хранятся не очень долго, и копченый лосось не является исключением. Поэтому издание Foodie рассказало, как долго эта рыба остается пригодной к употреблению после вскрытия упаковки.

По словам специалистов, это зависит от различных факторов, среди которых температура, при которой хранится лосось, а также других продуктов, с которыми он лежит рядом.

"В среднем, копченый лосось и подобные ему продукты хранятся до одной недели после вскрытия упаковки. До вскрытия копченый лосось хранится в холодильнике две-три недели. В морозильной камере он может храниться до трех месяцев, если его держать в закрытом контейнере", - отметили в материале.

Видео дня

Для того, чтобы определить, испортился ли копченый лосось, можно посмотреть, изменил ли он цвет, стал ли скользким или имеет неприятный запах.

"Если вы подозреваете, что срок годности истек, немедленно выбросьте его. Не пробуйте его на вкус. Если вы видите, что края лосося высохли, но он не имеет других признаков порчи, вероятно, его все еще можно есть. Просто сначала отрежьте высохшие края", - советуют в издании.

Как продлить срок хранения копченого лосося?

Если вы не хотите есть копченый лосось, но купили его, можно положить эту рыбу на нижнюю полку в задней части холодильника, ведь это самое холодное место. Также специалисты рекомендуют держать лосось немного подальше от сырых продуктов, например, таких как куриное мясо.

"Чтобы копченый лосось пролежал как можно дольше, не открывайте упаковку и не доставайте его из холодильника, пока не будете готовы его употреблять. Когда вы откроете упаковку, постарайтесь использовать все содержимое, если это возможно. Если нет, достаньте только столько, сколько вам нужно, а остальное немедленно положите обратно в холодильник", - добавляют в Foodie.

Также независимо от того, находится ли копченый лосось в оригинальной упаковке, держите его как можно дальше от продуктов с сильным запахом, особенно в морозильной камере.

Другие советы экспертов

Ранее эксперты рассказали, какие чаи самые полезные для ежедневного употребления. По их словам, в этот список вошли черный, имбирный, зеленый, лимонный, белый и другие чаи.

Также шеф-повар объяснил, как запечь картофель, чтобы он получился идеально хрустящим. Он отметил, что сначала вам нужно убедиться, что у вас есть тот сорт картофеля, который обеспечит идеальный баланс рыхлой середины и хрустящей корочки.

Вас также могут заинтересовать новости: