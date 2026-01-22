Как быстро убрать лед возле дома: эксперт раскрыл самый эффективный способ

По словам специалиста, такой способ является безопасным.

Несмотря на то, что снег и лед зимой могут выглядеть красиво, они также создают проблемы для владельцев домов. Поэтому издание martha stewart узнало у эксперта Эрла Питтса, как лучше удалять лед с подъездной дороги, чтобы это было безопасно и эффективно.

Самый безопасный и эффективный способ удаления льда - это использование малокоррозионного средства для таяния льда, такого как хлорид магния или смесь солей, предназначенная для жилых поверхностей.

"Они помогают разбить лед, минимизируя повреждение бетона и окружающего ландшафта", - уверяет Питтс.

Если лед очень толстый, эксперт советует дать размораживателю дополнительное время для действия, а затем осторожно удалить его прочной пластиковой лопатой с металлическим краем или ледорубом, если у вас есть.

"Во время откалывания работайте под небольшим углом, примерно 15 градусов от тротуара, царапая под льдом, а не копая прямо вниз, что может повредить подъездную дорогу", - говорит Питтс.

Также для эффективного удаления льда важно использовать правильные средства. В частности, эксперт рекомендует пользоваться хлоридом магния, поскольку он хорошо работает при средних зимних температурах.

"Он, как правило, более безопасен для бетона и ландшафтного дизайна, что делает его более сбалансированным вариантом для ежедневного контроля льда зимой, и обычно я рекомендую его владельцам домов", - добавил специалист.

Другим популярным средством для удаления льда является хлорид кальция. Питтс отметил, что он предназначен для экстремальных погодных условий и остается эффективным при температуре до -31 градуса по Цельсию.

"Однако, если вы решили использовать хлорид кальция, наносите его экономно, чтобы защитить бетонные поверхности и прилегающую растительность или ландшафт", - рекомендуют в martha stewart.

