При этом 86% всех наземных видов и 91% всех морских видов еще не открыты.

Виды животных, существующие по всему миру, постоянно меняются, и новые виды обнаруживаются почти ежедневно, а другие виды, к сожалению, исчезают. Портал worldanimalfoundation.org подсчитал, сколько видов животных существует в мире в 2025 году.

Сколько животных существует в мире?

Предполагаемое количество описанных видов в мире составляет 2,16 миллиона, а общая численность видов — 8,7 миллиона.

В то же время наибольшая часть из 2,16 миллиона описанных видов, существующих на нашей планете, принадлежит беспозвоночным. Это 68,7% всех видов, или 1,48 миллиона.

Видео дня

По оценкам, количество видов насекомых составляет 1,053 миллиона.

Также на Земле официально идентифицировано более 6736 видов млекопитающих и 12 263 вида рептилий, а также 8799 видов амфибий и более 336 тысяч известных видов рыб.

Также в мире насчитывается более 11 195 видов живых птиц.

В то же время, согласно исследованию, опубликованному в PLOS Biology, 86% всех наземных видов и 91% всех морских видов еще не открыты.

Какие виды животных наиболее многочисленны на Земле

Существует 34 000 видов рыб, но на Земле более 1 000 000 видов насекомых. Общее количество популяции рыб составляет 3,5 триллиона, при этом на Земле 10 триллиардов насекомых.

Самым распространенным животным в мире является муравей. По оценкам, популяция муравьев составляет около 10 квадриллионов (10 000 000 000 000 000) особей, что делает их невероятно многочисленными и встречающимися практически во всех наземных средах обитания на Земле.

На Земле больше животных, чем людей?

При этом, что может вас поразить, - на Земле в 4 раза больше кур (26,56 миллиарда), чем людей (8,1 миллиарда). В то же время общее количество крупного рогатого скота на Земле составляет 1,47 миллиарда, а овец — 1,1 миллиарда, что меньше, чем количество людей.

Ранее ученые подсчитали, сколько кошек живет на свете.

Вас также могут заинтересовать новости: