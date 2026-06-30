Ученые обнаружили паразита, который охотится на грибок, превращающий муравьев в 'зомби'

Исследователи назвали этот организм "гиперпаразитом".

Паразита из рода Ophiocordyceps часто называют "грибком зомби-муравьев". Он использует биологически активные соединения, чтобы взять под контроль нервную систему муравья и заставить его взобраться на самый высокий лист, где тот и умирает. Затем из его головы вырываются споры грибка.

В ходе исследования, опубликованном в журнале Phytotaxa, ученые под руководством заместителя директора Института тропической биологии и охраны природы Университета Малайзии в Сабахе Джая Силан Сатия Силан обнаружили новый вид гриба, который охотится на Ophiocordyceps. Исследователи описали этот организм как "гиперпаразит".

Несколько лет назад в ходе исследования энтомопатогенных грибов, проводившегося в долине Данум в малайзийском штате Сабах, ученые собрали образец, который они назвали Pleurocordyceps cornusynnemata. Первая часть названия cornusynnemata относится к рогообразной структуре паразита ("cornu" означает "рог" на латыни), а synnemata – к его спорообразующим грибковым структурам.

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"Вместо того чтобы манипулировать самой нервной системой насекомого, Pleurocordyceps проникает внутрь и питается непосредственно процветающей тканью Ophiocordyceps внутри хозяина. И хотя это не первый гиперпаразит, когда-либо обнаруженный – на самом деле гиперпаразитизм возник еще в юрском периоде, около двухсот миллионов лет назад, – недавно открытый вид является первым в мире известным представителем своего рода, обладающим этой весьма характерной роговидной структурой", – рассказал журналистам Джая Силан Сатия Силан.

В издании объяснили, что гиперпаразиты фактически являются паразитами паразитов. Помимо своей экологической роли некоторые из них оказались непосредственно полезными для людей. Например, грибковый гиперпаразит Coniothyrium minitans питается патогеном Sclerotinia sclerotiorum, который часто поражает бобовые культуры, вызывая белую гниль.

Ученые нашли муху, которая сбрасывает крылья и жертвует своим зрением

Ранее ученые выяснили, что кровососущая муха жертвует частью своего зрения, найдя хозяина и навсегда сбросив крылья. Исследователи считают, что так ей удается лучше поддерживать свой паразитический образ жизни.

Исследователи из Аберистуитского университета и Флорентийского университета обнаружили, что это существенное изменение в поведении сопровождается значительным изменением в сенсорной системе насекомых.

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